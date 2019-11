Cetto c'è, senzadubbiamente domina il box office italiano

Cetto c'è, senzadubbiamente: Antonio Albanese durante un momento del film

Cetto C'è, sanzadubbiamente compie il suo esordio al primo posto del box office italiano superando quota 2.4 milioni di euro, lasciandosi alle spalle senza troppa fatica il nuovo impegno alla regia di Roman Polanski e Le Mans '66 grazie al ritorno della comicità - di cui potete leggere la nostra recensione.

Nel weekend compreso tra il 21 e il 24 novembre, il film interpretato da Antonio Albanese, in cui Cetto scopre le sue origini "reali" dopo aver abbandonato la carriera politica, ha infatti incassato 2.479.936 euro, facendo registrare al box office un +21.47% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Alle spalle di Cetto c'è, senzadubbiamentesi posiziona L'ufficiale e la spia con 1.215.362 euro. Il film premiato alla Mostra del Cinema di Venezia porta sul grande schermo la storia dello scandalo Dreyfus che sconvolse l'opinione pubblica francese alla fine del XIX secolo. Al centro della narrazione c'è l'ufficiale Georges Picquart che indaga sulla presunta colpevolezza del militare, rischiando la propria carriera e facendo emergere menzogne e l'antisemitismo che ha contribuito a raggiungere la condanna.

Le Mans '66 - La grande sfida, il lungometraggio diretto da James Mangold con star Christian Bale e Matt Damon, si accontenta della terza posizione con 734.872 euro. Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business, che può contare anche sull'interpretazione di Jennifer Lopez recentemente premiata con una nomination agli Independent Spirit Awards 2019, è alle spalle della Top 3 grazie a un weekend a quota 577.262 euro per un totale di 4.008.119.

Debutto deludente, invece, per l'horror Countdown che si ferma a 385.253 euro al suo primo weekend, superando per poche migliaia di euro il lungometraggio animato La Famiglia Addams che è riuscito a conquistare il pubblico italiano riportando nelle sale gli iconici personaggi e a ottenere negli ultimi giorni 379.465 euro, facendo così salire i propri incassi italiani a 6.236.151 euro.

Le Mans '66 - La grande sfida, recensione: la Ford duella con la Ferrari, Mangold attacca Hollywood

Nella top 10 di questo weekend anche il film musicale Depeche Mode: Spirits in the Forest che ha incassato 325.788 euro; la commedia di Christian De Sica Sono solo fantasmi che non sembra aver conquistato l'attenzione del pubblico fermandosi per ora a 1.282.931 euro, di cui 305.527 incassati negli ultimi giorni; il vincitore della Palma d'oro Parasite con 295.914 euro (un totale di 1.393.669) e Il giorno più bello del mondo che ottiene nel weekend 290.668 euro (6.178.732 l'incasso totale).