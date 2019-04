C'era una volta a Hollywood: Timothy Olyphant ricorda Luke Perry e l'esperienza sul set

C'era una volta a Hollywood vedrà Luke Perry per l'ultima volta sul grande schermo, il collega Timothy Olyphant lo ricorda rievocando l'esperienza sul set del film di Quentin Tarantino.

Luke Perry, morto a marzo in seguito a un ictus, aveva completato tutte le sue scene in C'era una volta a Hollywood prima del malore. L'attore comparirà nel film nel ruolo dell'attore Wayne Maunder, protagonista a fine anni '60 della serie western Lancer insieme a James Stacy, interpretato da Timothy Olyphant. perry e Olyphant hanno condiviso numerose scene insieme nel film, come conferma l'attore ricordando il collega scomparso:

C'era una volta a Hollywood: un'immagine del teaser trailer

"Era un uomo adorabile. Mi mancherà alla premiere, sentirò la sua mancanza. Quando ci siamo trovati sul set ci siamo guardati chiedendoci 'Come siamo capitati qui? Non so chi ci ha fatto entrare, ma diamoci da fare'".

Timothy Olyphant ha descritto l'esperienza sul set di C'era una volta a Hollywood come "un sogno che si è avverato. Ci sono stati un sacco di momenti in cui io e Luke ci guardavamo e condividevamo le stesse sensazioni. Era come se avessimo scritto in faccia 'non male. Eccoci qui.'"

Olyphant ha specificato che, pur non conoscendosi particolarmente bene, lui e Luke Perry hanno trascorso molto tempo insieme sul set parlando delle loro famiglie. L'attore ha avuto così l'opportunità di poter apprezzare l'etica e la genuinità di Perry: "Non ho mai incontrato nessuno che abbia detto una parola cattiva su di lui, posso confermare dopo la mia esperienza sul set con lui. Era un artigiano, un attore della miglior tipologia. Era concentrato sul lavoro. Compariva presto sul set e faceva il suo lavoro, abbiamo parlato a lungo delle nostre famiglie e ci siamo divertiti insieme. Era una persona davvero piacevole."

Ambientato nel 1969, C'era una volta a Hollywood[/FILM] mescola la finzione con fatti realmente accaduti, in una pluralità di stili e linee narrative che sono un omaggio di Quentin Tarantino alla fine dell'età d'oro di Hollywood. É così che la vita e la carriera di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) si intrecciano ai fatti di sangue di una Hollywood che ormai anche i suoi abitanti fanno fatica a riconoscere. A seminare il terrore è la Manson family e il suo terribile capo, Charles Manson, uno dei più terribili criminali della storia, la cui ferocia si scatenerà contro una giovane e bella Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie. La trama di C'era una volta a Hollywood, dunque, come annunciato fin dall'inizio, darà ampio spazio alla terribile vicenda della diva Sharon Tate, giovane moglie di Roman Polanski, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air. Una vicenda di cronaca su cui si innesta l'ansia di rivalsa di Dalton.

