C'era Una Volta a Hollywood: le morti di Luke Perry e Burt Reynolds influiranno sul film?

La lavorazione di C'era Una Volta a Hollywood, nuova attesa pellicola di Quentin Tarantino, è stata funestata dalle morti di due degli interpreti, Luke Perry e Burt Reynolds, ma come questi decessi influiranno sul film?

Per il suo nono lungometraggio, Quentin Tarantino ha scelto di raccontare una storia che ha scosso profondamente la comunità di Hollywood: gli omicidi della Manson Family i cui membri, istigati da Charles Manson, uccisero sette persone tra cui l'attrice Sharon Tate. Questa storia, accaduta nel 1969, si svolge sullo sfondo della trama principle del film, incentrata sulla ricerca di successo da parte dell'attore di western televisivi Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e sulla sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). A funestare la lavorazione sono intervenuti, lo scorso settembre, il decesso di Burt Reynolds, sostituito da Bruce Dern, e poche settimane fa quello di Luke Perry, scomparso a 52 anni in seguito a un ictus.

Al momento non è ancora chiaro il ruolo affidato a Luke Perry nel film. Il suo personaggio viene indicato come "Scott Lancer", nome del protagonista di una serie tv western dell'epoca. Dalle informazioni trapelate finora non è chiaro se Luke Perry interpreterà il personaggio fictional o l'attore che viveva a fianco di Sharon Tate a Hollywood. Bruce Dern sarà, invece, George Spahn, proprietario del ranch in cui la Manson family si stabilì.

C'era una volta a Hollywood è incentrato sull'attore Rick Dalton (DiCaprio) e sulla sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) che, dopo aver raggiunto il successo grazie ad uno show televisivo molto seguito, tenteranno la svolta sul grande schermo. La carriera di Dalton e Booth a Hollywood si intreccerà con gli eventi che portarono all'omicidio della famosa attrice Sharon Tate da parte dei seguaci di Charles Manson, creando così un interessante miscuglio di realtà e finzione in quello che da mesi si preannuncia come uno dei progetti più ambiziosi del regista.

L'uscita italiana di C'era una volta a Hollywood, indubbiamente uno dei film più attesi del 2019, è fissata per il 19 settembre.

