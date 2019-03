C'era una volta a Hollywood: i riferimenti ai personaggi realmente esistiti presenti nel trailer

C'era una volta a Hollywood, il nono film di Quentin Tarantino, ha infiammato l'entusiasmo dei fan grazie al primo trailer che ha regalato un primo assaggio della ricostruzione degli anni Sessanta compiuta per il progetto. All'interno del video si possono così riconoscere alcune persone realmente esistite e i relativi interpreti.

La sequenza di apertura del trailer di Once Upon a Time in Hollywood mostra Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) mentre vengono intervistati da un giornalista, di cui non viene rivelato il nome. L'attore Spencer Garrett sembra però ricordare Tom Brokaw, alla guida di NBC Nightly News a Los Angeles dal 1963 al 1973, periodo in linea con l'ambientazione del film. I due personaggi al centro della trama sembra siano inoltre ispirati a Burt Reynolds e Hal Needham.

Margot Robbie avrà il ruolo Sharon Tate e l'attrice viene mostrata mentre balla, sequenza che potrebbe ricordare La valle delle bambole e Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm.

Nel trailer appaiono anche Charles Manson, ruolo affidato all'attore Damon Herriman, e le sue "ragazze", gruppo che comprende anche Kitty Kat. Il personaggio, ispirato a Kitty Lutesinger, è interpretato da Margaret Qualley.

Nel video sono presenti anche Bruce Lee e Jay Sebring, ruoli affidati rispettivamente a Mike Moh ed Emile Hirsch. Sebring era un famoso parrucchiere di Hollywood e grande amico, oltre che ex fidanzato di Sharon Tate. L'uomo era un grande fan di Bruce Lee ed era appassionato di arti marziali, aiutando così l'attore a ottenere il ruolo da protagonista in The Green Hornet e successivamente ad avere dei clienti da allenare, tra cui Steve McQueen (Damian Lewis) e la stessa Tate in vista delle riprese di uno dei suoi film. Lee viveva persino poco distante dalla casa in cui Sharon e Sebring sono stati assassinati.

Margot Robbie riappare in un breve spezzone del trailer in cui Sharon è a un party insieme a un'amica che potrebbe essere Mama Cass delle Mamas and the Papas, parte affidata a Rachel Redleaf. La donna, secondo quanto ha rivelato Michael Caine nella sua autobiografia, avrebbe presentato Tate e Sebring a Manson durante una festa, anche se questa ricostruzione non è mai stata confermata.

Le ultime scene - a proposito qui potete leggere il nostro commento al trailer di C'era una volta a Hollywood permettono di vedere Nicholas Hammond nella parte di Sam Wanamaker, l'attore e regista che aveva collaborato con Burt Reynolds sul set di Il dominatore del Texas ed è stato successivamente molto attivo in campo televisivo. Nella scena appaiono anche i personaggi di Timothy Olyphant e Luke Perry.

Ambientato nel 1969, C'era una volta a Hollywood mescola la finzione con fatti realmente accaduti, in una pluralità di stili e linee narrative che sono un omaggio di Quentin Tarantino alla fine dell'età d'oro di Hollywood. É così che la vita e la carriera di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) si intrecciano ai fatti di sangue di una Hollywood che ormai anche i suoi abitanti fanno fatica a riconoscere. A seminare il terrore è la Manson family e il suo terribile capo, Charles Manson, uno dei più terribili criminali della storia, la cui ferocia si scatenerà contro una giovane e bella Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie.