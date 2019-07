C'era una volta a... Hollywood: Quentin Tarantino elenca le star che lo hanno ispirato

In un lungo podcast, Quentin Tarantino ha elencato film e lo star che lo hanno ispirato per C'era una volta a... Hollywood e per il personaggio di Rock Dalton.

C'era una volta a Hollywood: un'immagine del teaser trailer

Sono in molti a fare il conto alla rovescia per l'uscita settembrina di C'era una volta a... Hollywood, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019. Nel frattempo, ospite di Pure Cinema Podcast, Quentin Tarantino ha parlato diffusamente della genesi del film e delle opere che lo hanno influenzato in questo suo viaggio a ritroso negli anni '60.

"Ho guardato agli anni '60 perché volevo scavare nel passato di Hollywood e nella sua evoluzione" ha spiegato Tarantino parlando della sua lettera d'amore all'epoca che lo ha fatto innamorare del cinema da ragazzino. Al centro di C'era una volta a... Hollywood, Leonardo DiCaprio interpreta Rock Dalton, star di una serie tv western di successo che prova a fare il grande salto verso il cinema, come sottolineato nella nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.

"Il mio protagonista non si deve confrontare solo con passaggio dalla tv al cinema, è la cultura che sta cambiando intorno a lui. Per costruire il personaggio mi sono ispirato a un sacco di personaggi dell'epoca. In lui c'è un po' di George Maharis, un po' di Edd Byrnes, un po' di Tab Hunter, un po' di Fabian, un po' di Vince Edwards. Questi erano tutti uomini affascinanti, carismatici, alla Ty Hardin, uomini belli, ma anche ruvidi e selvaggi. Hanno trascorso le loro carriere barcamenandosi tra queste doti e poi, all'improvviso, tutti questi uomini virili sono stati sostituiti da tipi androgini, Michael Sarrazin, Peter Fonda, il giovane Michael Douglas, Arlo Guthrie. Figli hippie di gente famosa, giovani, magri, e se Rick Dalton ottenesse una parte in un film con loro finirebbe per fare il poliziotto che dà loro la caccia."