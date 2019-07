Quentin Tarantino si ritira: "Con i film ho dato quello che potevo", ecco cosa farà dopo

Quentin Taantino si ritira dal mondo del cinema dopo aver completato il suo decimo film, ovvero il prossimo progetto. Lo ha ribadito in una recente intervista, parlando anche dei suoi progetti per il futuro. Il regista, che ha recentemente presentato in anteprima C'era una volta... a Hollywood al Festival di Cannes, ha spiegato di non aver cambiato idea rispetto alle sue precedenti dichiarazioni.

Tra le pagine di GQ Australia, Quentin Tarantino ha spiegato le sue intenzioni e parlato del suo futuro: "Penso che per quanto riguarda i film per il cinema io sia arrivato alla fine del mio percorso. Mi vedo in futuro mentre scrivo libri o inizio a scrivere spettacoli per il teatro, quindi continuerò a essere creativo. Semplicemente ritengo di aver dato tutto quello che potevo per quanto riguarda i film".

Il filmmaker, sottolineando il fatto che si riferisce ai lungometraggi destinate alle sale, potrebbe però lasciare in sospeso la possibilità di continuare a firmare film, forse per i servizi di streaming o per il piccolo schermo.

Brad Pitt, che è stato diretto da Tarantino proprio in C'era una volta a... Hollywood, ha sottolineato: "Non penso stia bluffando. Credo che sia davvero serio e me ne lamento in un certo senso con lui, ma fa i suoi calcoli pensando a quando i registi iniziano a non essere più all'altezza delle loro opere precedenti. Ma ha altri progetti e non dovremo salutarlo a lungo".

Per ora Quentin non ha ancora rivelato quale sarà il suo ultimo progetto destinato alle sale cinematografiche, anche se da tempo si parla di un possibile capitolo della saga di Star Trek, progetto che non sembra però essere andato oltre le prime fasi di sviluppo.

Non resta quindi che aspettare per capire a cosa si dedicherà il regista e quale sarà il suo futuro.

