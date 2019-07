C'era una volta a... Hollywood: Quentin Tarantino, Brad Pitt e la coincidenza che ha dato forma al film

La telepatia ha unito Quentin Tarantino e Brad Pitt durante la preparazione di C'era una volta a... Hollywood.

C'era una volta a Hollywood: un'immagine del teaser trailer

Ben prima che le riprese di C'era una volta a... Hollywood prendessero il via, Brad Pitt e Quentin Tarantino erano sulla stessa lunghezza d'onda senza saperlo.

Come ha svelato il regista nel corso di Pure Cinema Podcast, Tarantino ha svelato la programmazione del suo storico cinema di Los Angeles, il New Beverly Cinema, svelando come ogni scelta sia collegata a C'era una volta a... Hollywood. Inoltre Quentin ha svelato un aneddoto che coinvolge la star Brad Pitt, che nel suo nuovo film interpreta Cliff Booth, fedele stuntman dell'attore di western Rick Dalton.

Un giorno Brad Pitt si è recato a casa di Tarantino dicendo di avere un film che voleva vedere insieme al regista per poi usarlo come punto di partenza per il suo personaggio, Cliff. Pitt ha tirato fuori un DVD di Billy Jack, film del 1971 interpretato da Tom Laughlin.

"Io gli ho detto 'Brad, ho una pizza in 35mm di Billy Jack, avevo già tirato fuori il proiettore e stavo aspettando che tu arrivassi'. Non ci poteva credere che avessimo pensato entrambi a Billy Jack, anzi, più a Tom Laughlin che a Billy Jack. Billy Jack è stato un preambolo, una storia pittoresca che racconta prima di fotterti, e Cliff possiede la sua piccola storia pittoresca."

Tra i personaggi degli anni '50 e '60 che sono riusciti a fare il salto passando dalla tv al cinema con successo, Quentin Tarantino cita Steve McQueen, controparte fortunata di Rick Dalton. Nell'universo di C'era una volta a... Hollywood entrambi gli attori hanno avuto successo in serie tv western in cui interpretano cacciatori di taglie. Anche se entrambi gli attori hanno girato dei film nelle pause tra una stagione e l'altra dei loro show, solo McQueen è diventato una star grazie a I magnifici sette, mentre Rick Dalton è rimasto nell'ombra.

"Rick vuole davvero avere successo al cinema. Così firma un accordo per quattro film con Universal. E gita quattro film. Non sono male, ma nessuno sfonda così Rick continua a lavorare in tv."

Sono in molti a fare il conto alla rovescia per l'uscita settembrina di C'era una volta a... Hollywood