"Voglio incamminarmi verso il tramonto come Iron Man": Tom Holland sul futuro di Spider-Man

Mancano un paio di mesi all'arrivo del nuovo atteso capitolo della saga di Spider-Man. Il 29 luglio Spider-Man: Brand New Day approderà nei cinema italiani e sarà una festa per i fan, ma la star Tom Holland è consapevole che non interpreterà Peter Parker per sempre e ha già in mente il futuro che auspica per il suo personaggio.

Tom Holland vuole fare da mentore a un nuovo eroe

"Chiunque venga dopo, che si tratti di Miles Morales, di Spider-Gwen, di Spider-Woman o di qualcun altro, mi piacerebbe molto contribuire a dare forma al prossimo capitolo", ha dichiarato Tom Holland a Empire. "Non so ancora come sarà. Ma se potessi fare per lui quello che Robert Downey Jr. ha fatto per me, sarei felicissimo di ritirarmi a vita privata".

Un'acrobazia di Spider-Man

Il riferimento è al comportamento di Tony Stark nei confronti di Peter Parker dopo la sua prima apparizione in Captain America: Civil War del 2016, che la ha reso ufficialmente membro del Marvel Cinematic Universe, ma anche dello stesso Robert Downey Jr., che ha sostenuto il suo giovane collega aiutandolo a diventare una star.

Da allora Tom Holland ha fatto ritorno in altri sette film: Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), Spider-Man: Far From Home (2019), Venom: Let There Be Carnage (2021), Spider-Man: No Way Home (2021) fino all'atteso Spider-Man: Brand New Day, uno dei film più attesi del 2026.

Tom Holland e la Spider-pubertà

Che Tom Holland ci tiene ad avere un ruolo attivo nella saga lo conferma anche la sua rivelazione sulle proposte agli sceneggiatori fatte dall'attore. "Avevo alcune idee sul personaggio così sono stato invitato nella stanza degli sceneggiatori" ha spiegato a Empire. "Ci incontravamo ogni due settimane per presentare idee e discutere le nostre ambizioni e ciò che volevamo provare a fare. La mia proposta, quando mi presentai, si intitolava Spider-Pubertà. Cosa succede se Peter Parker perde il controllo e le cose cambiano?" Purtroppo lo slogan proposto da Holland fu bocciato rapidamente, "ma apprezzarono il nucleo dell'idea, e da lì si è sviluppato quello che vedremo nel filmin arrivo".

Spider-Man: Brand New Day è diretto da Destin Daniel Cretton su una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. Oltre a Tom Holland, fanno parte del cast Zendaya, Jon Bernthal, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas.