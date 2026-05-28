John Rambo: il prequel con Noah Centineo ha una data di uscita

Lionsgate ha annunciato ufficialmente la data di uscita del film John Rambo, il progetto prequel del franchise con star Sylvester Stallone. Il lungometraggio che vedrà l'attore coinvolto come produttore esecutivo debutterà infatti nelle sale americane il 4 giugno 2027.

I dettagli del film prequel

John Rambo racconterà le origini del personaggio prima degli eventi raccontati nel cult del 1982.

Il protagonista, che erediterà l'iconico ruolo portato al successo da Stallone, sarà Noah Centineo, che è entrato in azione sul set in Tailandia.

Alla regia sarà impegnato Jalmari Helander (Sisu), mentre nel team della produzione ci saranno inoltre Kevin King Templeton, Les Weldon, Jonathan Yunger, Angela Russo-Otstot, Michael Disco, Anthony e Joe Russo tramite la loro AGBO, Trevor Short, Dallas Sonnier e Amanda Presmyk.

La sceneggiatura è firmata da Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Il franchise di Rambo, attualmente, è composto da cinque film che hanno incassato circa 819 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il coinvolgimento di Stallone

Sylvester Stallone, annunciando che sarebbe stato coinvolto come produttore, aveva scritto online: "Rambo ha fatto parte della mia vita per davvero tanto tempo. Un personaggio costruito sulla resilienza, sopravvivenza e sulle cicatrici della guerra. Ha significato così tanto per me e per gli spettatori di tutto il mondo per decenni".

La star del cinema aveva quindi aggiunto: "Ora ritorneremo dove è iniziata la sua storia. Sono entusiasta nel produrre John Rambo, esplorando i primi capitoli della storia dell'uomo prima della leggenda".

Adam Fogelson, alla guida di Lionsgate Motion Picture Group, aveva poi dichiarato: "Sylvester Stallone conosce il personaggio di John Rambo meglio di chiunque altro, e Lionsgate ha avuto la fortuna di collaborare con Sly per oltre 20 anni su questo leggendario marchio".