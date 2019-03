Captain Marvel è il personaggio più potente dell'MCU, ancora più di Thanos

Captain Marvel è il personaggio più potente dell'MCU, perfino dello stesso Thanos, parola di Kevin Feige! In occasione dell'uscita del primo solo dedicato all'eroica Carol Danvers, il Presidente dei Marvel Studios ha dichiarato: "Captain Marvel è uno dei più popolari personaggi dei nostri fumetti ed è anche una dei personaggi più potenti del Marvel Cinematic Universe".

Feige ricorda l'emozione di aver introdotto per la prima volta Brie Larson, protagonista di Captain Marvel, al pubblico del San Diego Comic-Con: "Ero consapevole che non solo il pubblico avrebbe amato il personaggio interpretato da Brie, ma anche che Captain Marvel sta per prendere la leadership dell'intero Cinematic Universe".

Dal 6 marzo, Captain Marvel sarà nei cinema italiani. Nel frattempo in Cina il comic movie sta battendo il record di biglietti venduti in anticipo di un film del Marvel Cinematic Universe eccetto Avengers: Infinity War. Secondo il sito americano Fandango, "Captain Marvel è attualmente in terzo preseller tra i titoli del Marvel Cinematic Universe titles, dietro a Avengers: Infinity War e Black Panther." Il tutto nonostante gli attacchi dei troll che non apprezzato lo spirito femminista di Captain Marvel e della sua protagonista Brie Larson.

Captain Marvel è una delle tre pellicole Marvel in arrivo nel 2019, per l'esattezza a marzo (qui potete leggere il nostro approfondimento sul personaggio di Captain Marvel). Seguiranno Avengers: Endgame a maggio, con il ritorno di Carol Danvers con un ruolo chiave, e Spider-Man: Far From Home a luglio.

Captain Marvel, diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, segue Carol Danvers (Brie Larson) mentre si afferma come una delle più potenti eroine dell'universo quando la Terra si ritrova nel bel mezzo di una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni '90, Captain Marvel è ambientato in un'epoca del Marvel Cinematic Universe non ancora esplorata.

Oltre a Brie Larson, fanno parte del cast di Captain Marvel anche Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Ben Mendelsohn, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, Mckenna Grace e Jude Law. Inoltre Clark Gregg sarà l'Agente Phil Coulson, Lee Pace Ronan l'Accusatore e Djimon Hounsou il mercenario Korath.

