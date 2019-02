Captain Marvel: i troll attaccano il film su Rotten Tomatoes, insulti contro Brie Larson

Captain Marvel non è ancora uscito nelle sale, ma già Rotten Tomatoes regista una pioggia di commenti negativi. Il motivo? L'eccesso di femminismo della protagonista Brie Larson.

I commenti negativi si concentrano non solo sul film quanto sulla sua protagonista, portavoce di istanze femministe e orgogliosa di incarnare la prima eroina del Marvel Cinematic Universe con un film a lei dedicato. Sono in molti gli utenti, principalmente uomini, a ritenere che Captain Marvel "rovinerà" l'MCU e ad annunciare l'intenzione di non andare a vedere il film nei cinema.

Non è la prima volta che Rotten Tomatoes diventa terreno di conquista dei troll che non amano il messaggio veicolato da un film. Star Wars: Gli ultimi Jedi è stato uno dei primi blockbuster divenuti oggetto di critiche dai fan che non amavano il modo in cui era stato trattato il personaggio di Luke (Mark Hamill) nella storia. I troll sono diventati così tossici da spingere le attrici Kelly Marie Tran e Daisy Ridley ad abbandonare i social dopo essere state insultate on line. L'anno scorso anche Black Panther è diventato il bersaglio dei troll, con gruppi Facebook aperti apposta per sabotare i giudizi di gradimento sul film che oggi è candidato agli Oscar.

Captain Marvel, scritto e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, racconta le origini della storia della pilota Carol Danvers, destinata a diventare una delle più potenti eroine dell'universo quando la Terra si ritrova alle prese con una guerra galattica tra due razze aliene.

Ambientato nel 1995, Captain Marvel è la prima pellicola Marvel standalone dedicata a un'eroina. Oltre al premio Oscar Brie Larson, fanno parte del cast Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Ben Mendelsohn, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, Mckenna Grace e Jude Law. Inoltre Clark Gregg sarà l'Agente Phil Coulson, Lee Pace Ronan l'Accusatore e Djimon Hounsou il mercenario Korath.

L'uscita di Captain Marvel nei cinema italiani è prevista a partire dal 6 marzo. Successivamente Carol Danvers ricomparirà con un ruolo chiave in Avengers: Endgame.

