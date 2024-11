Jude Law non farebbe un altro film Marvel dopo Captain Marvel: "Hanno ignorato le mie idee"

La star inglese ha ammesso di aver chiuso con l'MCU dopo che le sue idee per il malvagio Yong-Rogg di Captain Marvel sono state in gran parte ignorate.

Quando Jude Law si è unito al Marvel Cinematic Universe nei panni di Yon-Rogg, i fan avevano grandi speranze per il radioso futuro del villain. Nonostante la sua notevole performance, il personaggio è finito nel dimenticatoio, spingendo il suo interprete ad ammette che probabilmente non reciterà più in nessun film Marvel.

Interrogato da GQ su un suo possibile ritorno nel ruolo di supercriminale nell'MCU, Law ha dichiarato: "Fare un altro film? Probabilmente no. Il mio personaggio era un po' arido. Volevo essere un po' più divertente. Speravo di essere uno di quei villain esagerati, così ho proposto molte idee che non sono state mai accolte. Così mi sono limitato semplicemente a fare quello che mi era stato detto."

L'esperienza di Jude Law nell'MCu si è rivelata meno divertente del previsto, anche se l'attore ha fatto il bis prestato la sua voce al personaggio nella seconda stagione della serie What If...?, con esiti migliori che in Captain Marvel, per altro.

Jude Law con indosso il costume di Yon-Rogg

Jude Law e la sfortuna dei franchise

Già il mese scorso Jude Law si era espresso negativamente sulla sua esperienza di cattivo Marvel, spiegando: "Non credo che si potesse ottenere molto di più da Yon-Rogg. Quello, per me, era il massimo della Marvel, anche se l'esperienza è stata positiva. Ma avrei voluto che mi fosse stato permesso di divertirmi un po' di più con la parte. Volevo che fosse più astuto. Volevo far leva più sull'umorismo. Inoltre, quei costumi sono difficili da indossare perché sono di gomma spessa e non erano affatto comodi."

L'attore ha aggiunto: "Frequenti i seminari degli stuntman per un paio di mesi, dove fai tutte queste prove di combattimento e impari a fare tutte queste cose. E poi indossi la tuta e dici: 'Oh cavolo! Non riesco a toccarmi le dita dei piedi! Come farò a fare tutte quelle cose con questo affare addosso?'"