Brie Larson sulla misoginia dei fan Marvel: "Non posso parlarne senza che questo diventi un problema per me"

L'attrice, impegnata a teatro in Inghilterra in questo periodo, ha affrontato un tema particolarmente delicato legato all'MCU.

Da diversi anni, Brie Larson è bersagliata da attacchi online misogini da parte dei fan Marvel e nel corso di una recente intervista rilasciata al Telegraph, l'attrice ha affrontato brevemente l'argomento.

In passato, anche Samuel L. Jackson si era espresso in sua difesa, con parole molto dure per coloro che attaccavano la collega sui social e nei forum online.

Brie Larson sugli attacchi misogini dei fan Marvel

"Quello che vorrei che capissi" ha dichiarato al Telegraph "è che, continuando questa conversazione, mi stai mettendo in relazione con qualcosa che non ha nulla a che fare con me. Non ritengo ci sia un modo per rispondere senza che diventi un problema".

Brie Larson è Carol Danvers in una scena di Captain Marvel

L'attrice sostiene che tutto ciò che dice diventa una presa di posizione:"Ci sono momenti in cui parlo e momenti in cui non lo faccio. Sapevo dall'inizio che accettare il ruolo di Carol mi avrebbe reso una persona più pubblica rispetto a quanto non fossi prima. Tuttavia, pensavo che ciò che il film stava dicendo fosse più importante della mia paura".

L'esperienza di interpretare Carol Danvers nel Marvel Cinematic Universe

Brie Larson sostiene che accettare il ruolo le ha permesso di vivere un'esperienza che le ha cambiato la vita, e che solitamente non sente il bisogno di portarsi il personaggio a casa.

Con Carol Danvers è stato diverso: Larson sostiene che la maggior parte delle cose che ha imparato da lei, ovvero l'autonomia e il senso di sé, le ha fatte sue:"È stato fantastico che potesse essere un'esperienza del genere anche per gli altri" ha dichiarato.

Brie Larson in una scena di Captain Marvel

L'attrice è tornata nel ruolo anche nel sequel The Marvels.