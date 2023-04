Cannes 2023: Nanni Moretti, Marco Bellocchio e Alice Rohrwcher in concorso

Una nutrita pattuglia italiana composta dai nuovi lavori di Nanni Moretti, Marco Bellocchio e Alice Rohrwcher nel concorso del programma completo di Cannes 2023, svelato dal delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux nella tradizionale conferenza stampa parigina che ha visto il debutto della nuova presidente Iris Knobloch.

Rapito: Paolo Pierobon ed Enea Sala nella prima foto del film di Marco Bellocchio

Johnny Depp calcherà la Croisette nel cast di Jeanne du Barry, film d'apertura della manifestazione che concorrerà alla Palma d'oro. E a proposito di star, Natalie Portman e Julianne Moore approderanno a Cannes insieme al regista Todd Haynes per l'atteso May December, incentrato su un'attrice di Hollywood desiderosa di conoscere più da vicino la donna interpretata nel suo film. Immancabile Juliette Binoche, stella de La Passion de Dodin Bouffant di Tran Anh Hung, adattamento del romanzo dii Marcel Rouff La Vie et la passion de Dodin-Bouffant.

Tre sono, dunque, i film italiani in concorso: Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, nuovo divertissement del regista romano nelle sue ossessioni, Rapito di Marco Bellocchio, sul ccaso di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia di origine per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX, e La chimera di Alice Rohrwacher, storia di un giovane archeologo inglese coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. I tre film sono stati annunciati con orgoglio da Fremaux che ha definito l'Italia "paese cinematografico" per eccellenza.

Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone nella prima foto

Torna in concorso il giapponese Kore-eda, Palma d'oro nel 2018 con Un affare di famiglia, il suo nuovo film si intitola Monster, che si preannuncia come un "ritorno alle origini" per il cineasta. Grande ritorno anche per il veterano Ken Loach, in concorso con The Old Oak, storia di un villaggio del nord-est dell'Inghilterra ripopolato da immigrati dopo la fuga dei giovani inglesi seguita alla chiusura delle miniere. Wim Wenders avrà due film in selezione, Perfect Days in concorso e film-documentario sull'opera del pittore e scultore tedesco Anselm Kiefer presentato nelle Proiezioni Speciali.

Grande attesa per il nuovo lavoro del maestro finlandese Aki Kaurismaki, l'enigmatica tragicommedia Fallen Leaves, e per The Zone of Interest di Jonathan Glazer, che racconta l'amore tra un ufficiale nazista e la donna del comandante del campo di concentramento di Auschwitz.

A fianco dei preannunciati Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il fuori concorso presenta la prima mondiale della controversa serie HBO The Idol, con The Weeknd e Lily-Rose Depp, disponibile prossimamente in Italia su Sky e NOW. Anteprima mondiale anche per il nuovo film del sudcoreano Kim Jee-woo, il metacinematografico Cobweb.

The Idol, Lily-Rose Depp anticipa scene di sesso "senza freni"

The Idol: The Weeknd e Lily Rose Depp in una scena

Ricca la sezione delle Proiezioni speciali che vede la presenza di due maestri del cinema come Wim Wenders e Steve McQueen, il primo con un film-documentario sull'opera del pittore e scultore tedesco Anselm Kiefer, il secondo con il documentario militante Occupied City, incentrato su Amsterdam sotto l'occupazione nazista. Takeshi Kitano fa ritorno in un grande festival internazionale con il suo nuovo lavoro, Kubi, e dall'oriente arriva anche Wang Bing con Man in Black, mentre l'amatissimo Guillaume Canet sarà protagonista del distopico Acide, diretto da Just Philippot.

17 i film che andranno a comporre la sezione Un Certain Regard. Attesa per The New Boy di Warwick Thornton, storia di un piccolo aborigeno prodotta e interpretata dalla star Cate Blanchett, oltre a The Breaking Ice di Anthony Chen e all'opera prima di Molly Manning Walker, How to Have Sex. A inaugurare la sezione sarà Le Règne animal di Thomas Cailley, con Romain Duris e Adèle Exarchopoulos.