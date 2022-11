The Idol, Lily-Rose Depp anticipa scene di sesso "senza freni"

The Idol, nuovo show realizzato dal creatore di Euphoria, promette un nuovo mondo all'insegna del sesso, droga e ragazze bellissime, una serie 'senza freni', come anticipato dalla protagonista Lily-Rose Depp.

Sam Levison, creatore di Euphoria, ha firmto la nuova serie HBO The Idol, incentrata su di un guru dell'auto-aiuto e leader di una setta moderna che sviluppa un rapporto complicato con una famosa pop star in cerca di successo.

Lo show si prospetta essere ancora più provocatorio e controverso di Euphoria, ormai diventata una serie cult. A parlarne ci ha pensato la protagonista Lily-Rose Depp che ha parlato anche delle scene di sesso senza freni: "Non sono interessata a fare qualcosa di puritano. Voglio realizzare un qualcosa di stimolante e penso che questo show non abbia freni inibitori, soprattutto per quanto riguarda le scene di sesso. Non vedo l'ora che il pubblico possa vederlo.

Johnny Depp: Lily-Rose Depp spiega perché non ha mai parlato del processo del padre

Lily-Rose Depp vestirà i panni di una cantante in crisi che prova a tornare ad avere successo, muovendosi in un mondo all'insegna di droga, sesso e perdizione, oltre a vivere una relazione con un uomo misterioso. Lily Rose-Depp ha poi voluto elogiare Sam Levison per averla sempre messa a suo agio durante le riprese e per averla protetta sul set.

Nel cast della serie ci sono anche Abel "The Weeknd" Tesfaye, Suzanna Son, Troye Sivan, Moses Sumney, Jane Adams, Dan Levy, Jennie Ruby Jane, Eli Roth, Rachel Sennott, Hari Nef, Da'Vine Joy Randolph, Mike Dean, Ramsey e Hank Azaria. The Idol arriverà sugli schermi di HBO nel 2023.