Killer of the Flower Moon: la versione 4K (Bd 4K + Bd Hd) del film di Martin Scorsese è in sconto su Amazon

Su Amazon potete attualmente trovare l'edizione 4K (Bd 4K + Bd Hd) di Killers of the Flower Moon in offerta.

Fra i registi che hanno influito, senza ombra di dubbio, sulla stessa storia del cinema, troviamo sicuramente il nome di Martin Scorsese. La sua carriera fino ad oggi ha regalato al grande pubblico cinematografico alcuni capolavori praticamente indelebili, rimasti impressi pure nell'immaginario accademico di settore e oltre. Pur trattandosi di un regista della "vecchia scuola" Scorsese sembra avere ancora moltissimo da dire dietro e attraverso la macchina da presa. A riprova di ciò troviamo la recente uscita di Killers of the Flower Moon, pellicola che ha immediatamente interessato sia gli appassionati di cinema che gli esperti di settore.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare la versione 4K (Bd 4K + Bd Hd) di Killers Of The Flower Moon in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 21,41€, con uno sconto del 14% sul prezzo mediano indicato. Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere dettagli aggiuntivi sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un film crudo e crudele

Partendo da una storia realmente accaduta lungo le lande inesplorate dell'America più selvaggia, Killers of the Flower Moon mette in scena la tragica storia che ha trovato nel gruppo degli Osage i suoi protagonisti. La crudeltà del film, fusa alla regia di Martin Scorsese e alle interpretazioni di un cast perfettamente in parte (con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone), lascia letteralmente a bocca a porta, rapendo con alcuni momenti forti e praticamente indelebili. Il tutto è stato tratto dal saggio Gli assassini della terra rossa scritto da David Grann.

C'era una volta in America, Martin Scorsese salvò il film dopo che lo studio lo aveva "massacrato di taglI"

Se anche voi apprezzate il lavoro di Scorsese e avete intenzione di recuperare il suo ultimo film in una versione praticamente imperdibile e scontata, non dovete fare altro che passare da Amazon.