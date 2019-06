Birds Of Prey: confermato il cameo del Joker, ma non è Jared Leto a interpretarlo

Arriva la conferma del cameo del Joker in Birds Of Prey, ma non è Jared Leto a interpretarlo.

Il cameo del Joker in Birds of Prey è stato confermato, ma non è Jared Leto a interpretare il villain.

Birds of Prey: Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

Warner Bros. ha fornito numerose anticipazioni sulle nuove uscite della compagnia al CineEurope di Barcellona. Tra i titoli più attesi, Birds of Prey, cinecomic al femminile che riunisce le villain del DC Universe intorno alla folle Harley Quinn. Il CineEurope ci ha regalato il teaser poster del film offrendo uno sguardo più accurato al logo in stile street art già svelato in precedenza.

New poster for “Birds of Prey ( and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn )” from CineEurope. pic.twitter.com/XxmwJ8SO4D — Birds of Prey movie updates. (@bopupdates) June 18, 2019

Da tempo, però, i fan del DC Universe si chiedono se Jared Leto farà ritorno nei panni del Joker dopo il flop di Suicide Squad.

Jared Leto si è reso disponibile a fare ritorno nei panni del Joker confermando la sua volontà in varie interviste. In più alcune foto rubate dal set di Birds of Prey hanno fatto ipotizzare la presenza del Joker nel film in un cameo. Cameo che ora è stato confermato.

Suicide Squad: un'incredibile immagine mostra il Joker di Jared Leto coi tatuaggi rimossi

Una fonte vicina a We Got This Covered ha confermato che le misteriose foto ritraggono il Joker, la cui presenza è prevista in un cameo. La fonte ha aggiunto, però, che a interpretarlo non è Jared Leto, ma uno stand-in il che significa che nella scena in questione potremmo non vedere mai la faccia del personaggio. Un po' come accade con Superman in Shazam!. Come va interpretata questa notizia?

Il fatto che Jared Leto non compaia in Birds of Prey non significa che non lo rivedremo nel DCEU nei panni del Joker. La scelta di usare un sostituto può essere spiegata col suo impegno sul set di Morbius, the Living Vampire, ma per il momento il futuro del Joker di Leto è ancora incerto.

Lo strano mondo di Jared Leto, tra musica, cinema e segreti

Al centro di Birds of Prey vi saranno Harley Quinn, Black Canary e Cacciatrice intente a unire le forze per combattere Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor. Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, con loro nel cast anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina. La regista del film - il cui titolo intero è Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), è Cathy Yan. La distribuzione nelle sale americane è prevista a partire dal 7 febbraio 2020.