Margot Robbie svela se tornerà come Harley Quinn nel nuovo universo DC

L'attrice ha parlato del suo legame con Harley Quinn e del futuro incerto del personaggio nel nuovo universo creato da James Gunn.

Il destino di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn nel nuovo DC Universe è ancora avvolto dall'incertezza. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua prima apparizione in Suicide Squad del 2016, l'attrice australiana è tornata a vestire i panni dell'antieroina in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) (2020) e in The Suicide Squad (2021), diretto da James Gunn.

Tuttavia, mentre il regista è oggi co-presidente dei DC Studios e impegnato a ricostruire l'universo cinematografico della compagnia, il futuro della folle compagna del Joker rimane sospeso. Oggi però Margot Robbie in persona ha fornito alcuni aggiornamenti sulla vicenda.

Cosa ha detto Margot Robbie sul futuro di Harley

Parlando con Variety, Margot Robbie ha rivelato di non aver ricevuto alcuna proposta ufficiale per riprendere il ruolo nel nuovo DCU. Nonostante ciò, l'attrice ha ribadito il forte legame con Harley: "Non ci si stanca mai di lei. La amo profondamente, è un personaggio con un potenziale infinito". Robbie ha spiegato che vede Harley come figure iconiche quali Batman, personaggi capaci di essere reinterpretati più volte senza perdere la loro forza.

Birds of Prey: Margot Robbie in una scena del trailer ufficiale

Pur dichiarando di essere pronta a tornare, Robbie non ha escluso che qualcun altro possa indossare i panni di Harley Quinn in futuro. "Sento il bisogno di condividere Harley", ha detto, mostrando un atteggiamento sorprendentemente disponibile verso un eventuale recasting.

James Gunn e i piani futuri del DC Universe

Le dichiarazioni di Robbie arrivano poco dopo che James Gunn aveva lasciato intendere che il futuro del personaggio sarà chiarito solo più avanti. Per ora, i riflettori dei DC Studios sono puntati su Superman, primo tassello del nuovo DCU, mentre sul fronte di Gotham sono attesi sviluppi con The Brave and the Bold, film dedicato a Batman, e lo spin-off su Clayface. Il Cavaliere Oscuro, però, non sarà introdotto prima dell'uscita di The Batman 2 di Matt Reeves, parte di un universo narrativo separato.

Birds of Prey: Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

Se il ritorno di Margot Robbie come Harley Quinn è ancora incerto, una cosa appare chiara: il personaggio non sparirà facilmente dai radar. L'entusiasmo dei fan, la popolarità del costume iconico e l'impatto culturale avuto da Harley nel mondo dei cinecomic rendono probabile un suo ritorno, con Robbie o con una nuova interprete. La porta, per ora, resta aperta, e il futuro del DCU potrebbe riservare sorprese inaspettate per la "regina del caos" amata dai fan.