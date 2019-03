Birds of Prey: Joker apparirà nel film, la conferma dalle foto scattate sul set!

In Birds of Prey apparirà anche il Joker, come confermano le foto scattate sul set del cinecomic con protagonista Margot Robbie.

Birds of Prey conterrà delle scene in cui appare il Joker e la conferma è arrivata da alcune foto scattate sul set in cui si vede l'iconico villain già apparso accanto a Harley Quinn in Suicide Squad.

Le immagini mostrano infatti Margot Robbie interpretare una sequenza in cui il suo personaggio litiga con l'ex partner e cerca di raccogliere gli oggetti che vengono lanciati dalla finestra della loro casa.

Il personaggio non dovrebbe però essere stato, almeno in questi giorni, affidato nuovamente a Jared Leto, avvistato sul set di Morbius, progetto tratto dai fumetti della Marvel e prodotto dalla Sony Pictures.

Gli scatti non rendono inoltre possibile identificare l'identità dell'attore che si è calato nei panni del Joker e non si può nemmeno prevedere se la presenza del villain sia limitata a quei pochi istanti in cui Harley viene cacciata dalla propria casa.

Ecco le immagini:

Margot Robbie as Harley Quinn films a scene with the Joker for 'Birds of Prey' pic.twitter.com/arncNyRwCC — best of margot (@bestofmargot) March 30, 2019

La regista del film - il cui titolo intero è Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), è Cathy Yan e la distribuzione nelle sale americane è prevista a partire dal 7 febbraio 2020.

Al centro della storia raccontata in Birds of Prey ci saranno Harley Quinn, Black Canary e Huntress impegnate a unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor. Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.