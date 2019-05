Jared Leto vuole tornare a interpretare il Joker!

L'accoglienza riservata al suo Joker in Suicide Squad è stata tiepida, ma Jared Leto vorrebbe tornare nei panni del villain quanto prima. L'attore si è dichiarato disponibile a tornare nei panni del Joker dopo che sarà concluso il suo impegno sul set di Morbius, the Living Vampire.

Jared Leto nel 2016

In un'intervista a Variety, Jared Leto ha dchiarato: "Vorrei tornare a interpretare il Joker. Dipende tutto dalla sceneggiatura e dalla circostanze, come per ogni film."

E' possibile che Leto torni a rivestire i panni del Principe dei Clown già in Birds of Prey, avventura DC al femminile, ma per il momento l'attore non si lascia sfuggire nessuna anticipazione e resta sul vago spiegando: "Non credo che apparirò nel film. Non dovete chiederlo a me. Vedremo."

Il Premio Oscar ha poi confessato di non aver visto il trailer di Joker, storia delle origini interpretata da Joaquin Phoenix, ma ha aggiunto di nutrire molta fiducia nella direzione intrapresa dalla DC. Alla domanda sul motivo per cui l'Universo DC non è grandioso come il Marvel Cinematic Universe, l'attore replica: "Ma io penso che lo sia. Chiedete a Jason Momoa. Credo che Wonder Woman sia stato un evento incredibile. Credo che l'universo DC sia grandioso. Non si può vincere sempre, ma penso che stiano facendo bene, il pubblico ha amato Shazam!. Non l'ho ancora visto, ma ho sentito che sono tutti entusiasti".