Margot Robbie rivela che il villain di Birds of Prey doveva essere un altro: "Poi è arrivato Matt Reeves"

Sia Robbie che Colin Farrell sono attualmente impegnati nella promozione del loro nuovo film, A Big Bold Beautiful Journey, in uscita al cinema a ottobre

Margot Robbie e Colin Farrell hanno trascorso molto tempo insieme durante le riprese del loro nuovo film romantico fantasy, A Big Bold Beautiful Journey. Tuttavia, nonostante tutte le loro conversazioni sul set, non hanno mai parlato della loro storia comune come criminali di Gotham City.

Se ne sono resi conto per la prima volta durante una recente intervista con Entertainment Weekly legata al loro nuovo film (in uscita il 2 ottobre in Italia), in cui interpretano due sconosciuti che si ritrovano insieme in un viaggio incredibile.

"Abbiamo mai parlato di Harley e del Pinguino?" ha chiesto Robbie a Farrell. "Non credo", ha risposto quest'ultimo. Mentre Farrell iniziava a spiegare che i loro due personaggi "esistono in tanti universi e multiversi diversi", Robbie lo ha interrotto per rivelare che i loro percorsi si sono quasi incrociati in Birds of Prey, film del defunto DCEU.

The Penguin: l'irriconoscibile Colin Farrell in una scena

Il Pinguino doveva essere il villain di Birds of Prey

"Nella prima bozza di Birds of Prey scritta da Christina [Hodson], il cattivo era il Pinguino", ha rivelato Robbie a Farrell. "Non ci credo!", ha risposto Farrell visibilmente scioccato. "Davvero?"

Tuttavia, qualcuno ha poi posto il veto sul personaggio e quel qualcuno altri non era che il regista Matt Reeves, che avrebbe poi inserito il Pinguino nel suo The Batman, arrivato nelle sale due anni dopo il film con protagonista Harley Quinn.

"E poi Matt Reeves ha detto: 'Non usate il Pinguino. Lo userò nel mio progetto'", ha spiegato Robbie. "E così l'abbiamo sostituito con Black Mask [ il villain poi interpretato da Ewan McGregor]". Robbie ha quindi promesso a Farrell di inviargli la copia di quella sceneggiatura ancora esistente.

Margot Robbie nel primo trailer di Birds of Prey

Il viaggio di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

Robbie ha iniziato la sua carriera nell'universo DC interpretando la dottoressa Harleen Quinzel, alias Harley Quinn, la psichiatra diventata amante ossessiva del Joker (Jared Leto) nel film Suicide Squad del 2016. Ha ripreso il personaggio nel già citato Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) del 2020 e nuovamente nel film The Suicide Squad - Missione Suicida del 2021.

Tornerà a interpretare questo ruolo? Il nuovo co-capo dei DC Studios James Gunn ha recentemente dichiarato a EW che il ruolo di Robbie nel nuovo universo cinematografico "sarà rivelato più avanti". Quindi, non ci resta che attendere aggiornamenti da parte del regista e produttore, l'unico a conoscere i piani futuri del nuovo DCU. Di seguito trovate il trailer di A Big Bold Beautiful Journey.