James Gunn parla del futuro della Harley Quinn di Margot Robbie nel nuovo universo DC

James Gunn sta ridefinendo il futuro del DC Universe e tra le questioni più attese dai fan c'è il destino di Harley Quinn. L'attrice Margot Robbie potrebbe tornare a interpretare il personaggio iconico, ma al momento Gunn non ha confermato nulla di definitivo.

Il nuovo universo cinematografico della DC prevede una riorganizzazione completa dei protagonisti: un nuovo Superman (David Corenswet), una Justice Gang che sostituisce la Justice League e la scelta ancora da definire di un nuovo Batman e Wonder Woman. La domanda su Harley Quinn resta quindi centrale per capire come si svilupperanno le storie future della Suicide Squad e dei film collegati.

James Gunn mantiene il mistero sul ritorno di Harley Quinn

Il regista e co-direttore dei DC Studios insieme a Peter Safran ha spiegato a Entertainment Weekly che per ora "lo scopriremo più avanti" in merito al ritorno di Margot Robbie. Nonostante non abbia fornito dettagli, Gunn ha anticipato di voler riportare alcuni membri della Suicide Squad nella nuova era del DC Universe.

Margot Robbie nel primo trailer di Birds of Prey

Margot Robbie stessa, intervistata in passato, ha manifestato interesse a esplorare un possibile sviluppo della relazione tra Harley Quinn e Poison Ivy in futuri film DC, lasciando aperta la porta a nuovi sviluppi romantici e narrativi.

La nuova fase del DC Universe tra film e serie TV

Il progetto di Gunn si estende oltre i film principali. Il prossimo film in produzione sarà The Batman 2, con riprese previste per la primavera, mentre un nuovo film intitolato "Super-Family" è già in fase di sviluppo.

Birds of Prey: un primo piano di Margot Robbie in una scena del trailer del film

Inoltre, la seconda stagione di Peacemaker, in uscita il 21 agosto su HBO Max, sarà strettamente collegata agli eventi di The Suicide Squad. Qui, Rick Flag Sr. (Frank Grillo) prende il comando dell'A.R.G.U.S. e affronta le conseguenze della morte del figlio Rick Flag Jr., eventi che potrebbero avere ripercussioni su Harley Quinn e Bloodsport, rafforzando i legami tra i personaggi già noti al pubblico.

Il passato di Harley Quinn e le sfide di Margot Robbie

Margot Robbie ha interpretato Harley Quinn in tre film: Suicide Squad (2016), Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) (2020) e The Suicide Squad (2021). Nel frattempo, Lady Gaga ha dato vita a una versione alternativa del personaggio in Joker: Folie a Deux (2024). Robbie, parlando con EW, aveva dichiarato di aver bisogno di una pausa dal ruolo a causa della stanchezza fisica ed emotiva richiesta dal personaggio, ma ha confermato di essere incuriosita dal futuro della cacciatrice di cuori in versione criminale.

Birds Of Prey - E la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: Margot Robbie durante una scena del film

Il nuovo DC Universe guidato da James Gunn punta a collegare film e serie TV, creando una narrativa coerente e allo stesso tempo dinamica. La possibile presenza di Margot Robbie come Harley Quinn aggiunge un ulteriore elemento di attesa e curiosità. Tra nuove incarnazioni di Superman, Batman e Wonder Woman, e le storie in sviluppo legate a Peacemaker e Suicide Squad, il pubblico può aspettarsi intrecci sorprendenti e una revisione complessiva dei supereroi DC sul grande schermo.