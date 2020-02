Bad Boys for Life supera i 148 milioni, record di incassi al box office USA

Bad Boys for Life primo per la terza settimana al box office USA ed è record di incassi per il mese di gennaio.

Bad Boys for Life conserva la prima posizione per la terza settimana e supera i 148 milioni segnando un nuovo record di incassi al box office USA come miglior incasso del mese di gennaio. Dopo 17 anni di assenza, il pubblico americano ha accolto con gioia il ritorno delle star Will Smith e Martin Lawrence permettendogli di raccogliere altri 17,6 milioni e di superare così i 148 milioni totali. Uno dei film attesi del 2020 arriverà in Italia il 20 febbraio. E intanto si profila già un quarto capitolo.

Stabile al secondo posto, e in odor di Oscar, 1917. Il drama bellico diretto da Sam Mendes incassa altri 9,6 milioni di dollari e approda a un totale di $119,2 milioni. Come potete notare dalla nostra recensione di 1917, il virtuoso film bellico è uno dei favoriti alla candidatura agli Oscar 2020.

Dopo le tragiche previsioni della vigilia e le stroncature feroci della critica, Dolittle conserva la terza posizione e incassa altri 7,7 milioni arrivando a un totale di 55,2 milioni. La presenza della star Robert Downey Jr. non è sufficiente ad arginare le recensioni disastrose con cui la pellicola fantastica è stata accolta.

Debutta incassando 6 milioni la fiaba horror Gretel e Hansel, incasso raccolto in 3.007 sale, con una media per sala di 2.012 dollari. Record negativo, stavolta, per il film che diventa il 18° incasso più magro per un film uscito in più di 3000 schermi.

In quinta posizione scende l'atteso The Gentlemen, nuovo divertito gangster movie di Guy Ritchie che incassa 6 milioni per un totale di 20,4 milioni. Il cast del lungometraggio è composto da Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell, e Hugh Grant. The Gentlemen racconta la storia di Mickey Pearson, un americano che ha costruito un impero economico vendendo marijuana a Londra. Quando si diffonde la voce che stia cercando di allontanarsi dagli affari per sempre inizia una serie di piani, macchinazioni, inganni e ricatti pur di rubargli il "lavoro".