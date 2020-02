Dolittle: Robert Downey Jr. ha ideato una delle scene più criticate

Dolittle ha un finale piuttosto criticato e ora è stato svelato che è stato Robert Downey Jr. a ideare le scene che coinvolgono un drago.

Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni riguardanti il lungometraggio distribuito da pochi giorni nelle sale italiane.

Verso la fine del film il dottor Dolittle, interpretato dalla star di Avengers, deve fare una colonscopia a un drago, situazione che ha delle conseguenze davvero particolari.

Il sito The Hollywood Reporter a svelato che il film ha dovuto affrontare molti ostacoli, tra cui il coinvolgimento di numerosi registi e produttori.

La prima versione del montaggio del film - di cui potete leggere la nostra recensione - ideata dal regista Stephen Gaghan non era vicina all'atmosfera di una commedia per famiglie, quindi si è scelto di realizzare alcune riprese aggiuntive e riscrivere molti passaggi della storia, aggiungendo inoltre un po' di umorismo.

La storia è così stata modificata in modo importante e Robert Downey Jr. avrebbe ideato all'ultimo minuto la scena del drago. Nessuno sul set sembra si sia opposto o abbia espresso apertamente qualche perplessità e una fonte vicina alla produzione sostiene: "Quando Iron Man ti dice di fare qualcosa, tu ascolti Iron Man".