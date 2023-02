Bad boys for life, stasera su Italia 1 il film con Will Smith: trama, personaggi e cast

Stasera su Italia 1, alle 21:20, va in onda Bad boys for life, terzo capitolo della saga con protagonista il duo formato da Will Smith e Martin Lawrence

Bad boys for life è il film che Italia 1 manda in onda stasera in prima serata. La pellicola è il sequel di Bad Boys II ed è il terzo capitolo della serie di Bad Boys. Will Smith e Martin Lawrence riprendono i loro ruoli di detective Mike Lowrey e Marcus Burnett. Ecco la trama, il cast e il trailer della pellicola.

La Trama di Bad boys for life

Mike Lowrey e Marcus Burnett tornano insieme per vivere un'ultima avventura. Il primo sta attraversando la classica crisi di mezza età, mentre il secondo è un ispettore di polizia contrario ai modi violenti dell'amico. Quest'ultimo, però, ha ormai stabilito di andare in pensione. Prima che Marcus si ritiri definitivamente dalle scene, Mike gli propone un lavoro difficile da rifiutare.

Una donna di nome Isabel Aretas è la vedova del boss della mala Benito. Isabel vuole vendicarsi della morte del marito e organizza un piano insieme a suo figlio Armando per uccidere tutti quelli responsabili dell'arresto di Benito, e tra costoro c'è anche Mike Lowrey.

Mike ha appena accompagnato il collega e amico Marcus alla festa organizzata per celebrare la nascita del primo nipote, ma la giornata finisce in tragedia quando Mike viene ferito gravemente da un proiettile, finendo in coma per un lungo periodo di tempo.

Dopo aver sfiorato la morte, Mike è pronto a cercare giustizia e dopo essersi rimesso in sesto prende contatti con Marcus, che ormai è in pensione, per chiedergli aiuto. Marcus tuttavia è restio a farsi coinvolgere, ormai si è ritirato dal mestiere e dai rischi che ne comporta. Intanto il piano di Isabel e suo figlio sta continuando a mietere vittime, generando un'ondata di violenza che sa lasciando una lunga scia di cadaveri. Riuscirà Mike a porre fine a tutto questo? E Marcus lascerà veramente il suo amico nel momento del bisogno senza dargli una mano e guardargli le spalle?

Il trailer di Bad Boys for Life si può vedere grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity. Il film è diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah

