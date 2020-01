Bad Boys for Life, Will Smith contro gli spoiler di Jimmy Fallon: "Sei diventato matto?"

Will Smith impazzisce di fronte a un possibile spoiler di Bad Boys for Life e ferma a suon di urli un divertito Jimmy Fallon.

La star di Bad Boys for Life, Will Smith, è stato protagonista di un divertente siparietto nello show di Jimmy Fallon quando ha urlato al conduttore di non fare spoiler sul film dandogli del matto.

Dopo 25 anni, Will Smith tornerà a riunirsi sullo schermo col collega Martin Lawrence per il terzo capitolo della saga di Bad Boys, Bad Boys for Life, uno dei film più attesi del 2020. Il divo è stato ospite dello show di Jimmy Fallon per promuovere l'uscita del film, fissata al 20 febbraio in Italia.

A un certo punto, parlando del film, Fallon ha tentato di citare una scena in particolare, ma è stato subito interrotto dalle urla di Will Smith, che ha esclamato:

"Non dire niente! Oh cavolo, spoiler alert. Sei diventato matto?"

Jimmy Fallon ha poi proseguito la discussione anticipando che, nel film in arrivo, il personaggio di Will Smith dovrà fare i conti col passare del tempo e con l'avanzare dell'età. tema che, a quanto pare, sarà ricorrente.

La sinossi di Bad Boys For Life è incentrata nuovamente sulla squadra composta dagli investigatori Mike Lowrey e Marcus Burnett, I due si ritroveranno a dover fare i conti con un temibile nemico, Armando Armas un temibile narcotrafficante. L'uomo è un assassino a sangue freddo dalla natura malvagia e violenta che deve compiere una missione che rischia di cambiare il destino di Mike.

Will Smith torna a vestire i panni del detective Mike Lowrey così come Martin Lawrence sarà nuovamente Marcus Burnett. Altri volti già noti agli appassionati della saga sono Joe Pantoliano nei panni del Capitano Howard e Theresa Randle che sarà ancora una volta Theresa, la moglie di Marcus. Tra i nuovi arrivi troviamo Vanessa Hudgens (High School Musical), Alexander Ludwig (Vikings) e Charles Melton (Riverdale), il villain Armando Armas avrà il volto di Jacob Scipio. La sceneggiatura è firmata da Joe Carnahan e Chris Bremner, mentre le musiche sono affidate a Lorne Balfe.