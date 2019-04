Avengers: Endgame, ecco perché Carol Danvers è più truccata che in Captain Marvel

Il mistero del vistoso trucco indossato da Carol Danvers nel primo confronto con gli Avengers in Avengers: Endgame è risolto. L'immagine della Danvers truccata come per un uscita serale nel confronto con Thor non era passata inosservata nei fan freschi di visione di Captain Marvel in cui Carol appare acqua e sapone.

Il secondo trailer di Avengers: Endgame, ha mostrato una Carol Danvers dal look più sofisticato e molti hanno implicato che la differenza possa dipendere dal fatto che Captain Marvel è co-diretto da una donna, mentre Avengers 4 è portatore di un punto di vista puramente maschile. Molti fan si sono riversati sul web per lamentarsi della scelta sessista di mostrare Captain Marvel truccata così pesantemente scatenando un'accesa discussione.

Nel corso del junket di Avengers: Endgame Joe Russo ha spiegato la scelta fatta svelando il mistero del look di Carol Danvers. I Russo forniscono suggerimenti sul look dei personaggi, ma lasciano libertà agli attori di fare le loro scelte. Per esempio hanno suggerito a Chris Evans di farsi crescere la barba ma è stato lui a decidere quanto dovesse essere lunga. "Facciamo in modo che abbiano il controllo sui loro personaggi perché si devono sentire a loro agio nei loro panni" ha spiegato il regista, aggiungendo che lo stesso è accaduto per Carol Danvers in Endgame.

"Questa era la prima volta in assoluto che Brie Larson interpretava il personaggio. il primo giorno in assoluto sul set. Così lei e il team di truccatori hanno fatto delle scelte. Quando si è avvicinato il momento di girare Captain Marvel, ha cominciato a riflettere più a fondo sul personaggio e ha fatto altre scelte creative. Ma ognuno deve avere il diritto di poter fare le proprie scelte creative e queste sono quelle che lei ha fatto quel giorno con noi."

Brie Larson ha confermato che le riprese di Avenger: endgame sono avvenute prima di quelle di Captain Marvel. All'epoca l'attrice non aveva ancora letto il copione e forse non aveva un'idea del tutto chiara dell'evoluzione del personaggio di Carol Danvers: "Endgame mi sarà sempre molto caro perché è stata la prima volta in cui ho interpretato Captain Marvel. Abbiamo girato prima il sequel di Infinity War, così ho dovuto cercare di immaginare come avrebbe dovuto essere il mio personaggio senza sceneggiatura la sceneggiatura di Captain Marvel e ho dovuto recitare per la prim volta davanti a delle leggende."

