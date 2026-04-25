Matthew McConaughey e Pedro Pascal nel nuovo western di Park Chan-Wook sono tra i più attesi a Cannes

Proprio alla vigilia del Festival di Cannes, Park Chan-Wook scuote Hollywood: ha deciso di giocare a carte scoperte presentando quello che si preannuncia come il pacchetto cinematografico più esplosivo della stagione. Il regista coreano ha infatti radunato un manipolo di stelle per il suo attesissimo thriller western, The Brigands of Rattlecreek.

Vendetta sotto la pioggia: l'epica violenta di Park e Zahler

A cavalcare tra le polverose strade della frontiera americana troveremo il premio Oscar Matthew McConaughey, affiancato dal talento magnetico di Austin Butler e dall'onnipresente Pedro Pascal, reduce dai successi di The Last of Us. A completare questo quadro d'autore brilla la stella cinese Tang Wei, che torna a collaborare con il maestro dopo lo splendido Decision to Leave.

Matthew McConaughey in una scena

Park Chan-Wook firma così The Brigands of Rattlecreek, una pellicola con una sceneggiatura originale firmata da S. Craig Zahler, la mente dietro il brutale e acclamato Bone Tomahawk. Park, che insegue questo "progetto del cuore" da oltre un decennio, ha messo mano all'ultima bozza dello script per cucirselo addosso.

La trama ruota attorno alle figure di uno sceriffo e di un medico, pronti a tutto pur di scatenare l'inferno contro una banda di fuorilegge che ha terrorizzato una piccola cittadina approfittando dell'oscurità di un temporale torrenziale. Ritroviamo qui i temi cari al cinema del regista: la sete di rivalsa, le conseguenze indelebili della violenza e il peso dei legami familiari.

Rispetto alla linearità dei classici del genere, l'opera promette una profondità viscerale, trasportando la poetica della vendetta asiatica negli spazi aperti e spietati del selvaggio West, con una produzione imponente che punta a superare i 60 milioni di dollari di investimento.

Un mercato indipendente che sogna in grande

Vedere un simile dispiegamento di forze nel settore indie è un evento raro. Nonostante in passato colossi come Warner Bros e Amazon abbiano sfiorato la produzione, oggi il film viaggia con l'etichetta Legendary di Patrick Wachsberger e il supporto di Bradley Fischer, produttore già dietro a successi come Zodiac.

Park Chan-Wook sul red carpet

Per Park Chan-Wook si tratta di un ritorno trionfale in lingua inglese dopo le esperienze di Stoker e The Sympathizer, arrivando sulla scia del successo globale della commedia crime No Other Choice.

Il mercato di Cannes sta già ribollendo: la combinazione tra un autore di culto e attori di prima fascia rende The Brigands of Rattlecreek un oggetto del desiderio per ogni distributore globale. Se Bone Tomahawk era riuscito a rinvigorire il genere con un tocco horror, la visione di Park promette di elevare il western a una forma d'arte visiva ancora più estrema e memorabile, confermando che la frontiera americana non è mai stata così pericolosa e affascinante.