Avengers: Endgame, analisi di tutte le teorie sul film Marvel

Tra un mese uscirà al cinema Avengers: Endgame, il ventiduesimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe, capitolo conclusivo non solo della Fase Tre ma di tutto un ciclo più vasto, durato undici anni. È un progetto avvolto nel mistero, al punto che persino il titolo è stato svelato solo qualche mese fa, con l'uscita del primo trailer. Sappiamo più o meno cosa dovrebbe accadere, a grandi linee: gli Avengers e i Guardiani della Galassia sopravvissuti alla Decimazione (appellativo ufficiale dell'evento cataclismico causato da Thanos, il quale ha arbitrariamente eliminato il 50% di tutte le forme di vita nell'universo) uniranno le forze per sconfiggere il folle alieno e far tornare le cose come erano prima. Al di là di questa premessa sappiamo poco o nulla, dato che per volere della Marvel i vari trailer e spot televisivi contengono solo materiale proveniente dai primi trenta minuti del film (e in alcuni casi, per esplicita ammissione dei registi, certe inquadrature sono state ritoccate per occultare spoiler). Circolano quindi diverse teorie su Avengers: Endgame, quarto lungometraggio dedicato agli Avengers, alcune basate su dati più o meno concreti, altre più fantasiose. Ecco la nostra analisi di quelle più popolari.

Annihilus

I fan sostengono da tempo che Avengers 4 contenga in realtà un nuovo villain, forse anche più temibile di Thanos, e tra i nomi più gettonati c'è quello di Annihilus, un perfido alieno che nei fumetti controlla il mondo parallelo noto come la Zona Negativa. Si è spesso scontrato con i Fantastici Quattro, e nel 2006 fu l'antagonista principale di Annihilation, miniserie incentrata sui personaggi cosmici della Casa delle Idee (la formazione attuale dei Guardiani della Galassia, la stessa che è arrivata sullo schermo, risale a quel periodo). Un'idea senz'altro affascinante, considerando anche che a partire dalla Fase Quattro dovremmo vedere molti più film ambientati negli angoli più remoti del MCU, ma anche una semplice menzione di Annihilus in questa sede è esclusa per motivi strettamente legali: fino al 20 marzo 2019 i diritti cinematografici del personaggio erano in mano alla 20th Century Fox, in quanto parte del pacchetto dei Fantastici Quattro, ragion per cui non lo vedremo sullo schermo prima del 2021, nel migliore dei casi.

Galactus

Un'altra ipotesi è che Thanos abbia rimosso metà degli esseri viventi per proteggere i vari pianeti da Galactus, il famigerato divoratore di mondi. L'entità cosmica in questione si nutre letteralmente di pianeti, e l'assenza di metà delle creature che li popolano renderebbero il nostro universo decisamente meno appetitoso. Come per Annihilus, però, c'è il cavillo giuridico che rende impossibile una presenza, anche indiretta, di Galactus nel film: come ben sa chi ha visto I fantastici Quattro e Silver Surfer, il personaggio faceva parte del pacchetto della Fox fino a qualche giorno fa. Tuttavia non è escluso che un'apparizione futura del divoratore tenga conto di questa idea, applicando un piccolo retcon alle azioni di Thanos. Sappiamo infatti che la Marvel aveva cercato di avere in prestito alcuni personaggi, tra cui Galactus, per rimpolpare il lato cosmico del MCU, quindi è praticamente certo che in un futuro prossimo lui debba avere un ruolo importante.

I mutanti

Restando in zona Fox, un'altra teoria su Avengers: Endgame, di per sé non tanto campata per aria, sostiene che saranno le Gemme dell'Infinito a creare i mutanti nel MCU, il che spiegherebbe perché nessuno ne ha sentito parlare finora. L'unico problema è che, come per le ipotesi menzionate nei paragrafi precedenti, non sarà possibile menzionare un evento simile nel film stesso, salvo un eventuale post-credits. Post-credits che, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe non esserci proprio in questa occasione, restando fedeli alla nozione che la nuova avventura degli Avengers è davvero la fine di un'era; e in caso contrario, difficilmente la Marvel inserirà una scena supplementare per alludere a una cosa che stanno solo adesso iniziando a pianificare.

Per lo stesso motivo è categoricamente escluso che Hugh Jackman faccia un cameo nei panni di Wolverine, come sostengono alcuni, e dato il tono generale del film è altamente improbabile, qualora ci sia una scena dopo i titoli di coda, che questa sia incentrata su Deadpool.

Hel(a)

Tra gli eventi più drammatici di Avengers: Infinity War è d'obbligo menzionare la morte di Loki, ucciso a mani nude da Thanos durante uno scontro sull'astronave asgardiana. In base a quanto sappiamo sul nuovo film, un ritorno del dio dell'inganno è probabile tramite viaggi nel tempo (vedi sotto), ma un'altra teoria sostiene che potremmo rivederlo nel presente.

Un'ipotesi sul personaggio vuole infatti che Loki si sia volutamente sacrificato/suicidato, il che lo avrebbe trasportato nel regno ultraterreno della mitologia nordica, Hel. Lì, forse con l'aiuto della sorella Hela, defunta in Thor: Ragnarok, sarebbe il comandante di un esercito di guerrieri asgardiani caduti sul campo di battaglia, e potrebbe dare manforte a Thor nella guerra contro Thanos. I fratelli Russo hanno precedentemente precisato che alcuni conterranei del dio del tuono erano ancora in circolazione, quindi è possibile che Asgard entri in gioco in un modo o nell'altro. In ogni caso, quasi sicuramente rivedremo Loki in azione.

Viaggi nel tempo

In base alle foto trapelate dal set, la teoria più gettonata sul contenuto di Avengers: Endgame prevede che gli Avengers e i Guardiani intraprendano viaggi nel tempo per fermare Thanos. Questo a causa di un'immagine che ritraeva un Tony Stark visibilmente invecchiato, insieme a Scott Lang, che interagiva con Steve Rogers ai tempi della battaglia di New York in The Avengers. Due le ipotesi principali sullo scopo del viaggio nel passato: distruggere le Gemme dell'Infinito prima che Thanos possa impossessarsene, oppure (questa l'ipotesi su Avengers: Endgame proposta dal regista Fabio Guaglione) creare un duplicato del Guanto dell'Infinito per annullare gli effetti del primo. Questa teoria spiegherebbe anche perché almeno uno degli Avengers sia a rischio di morte, dato che la Gemma dell'Anima richiede un sacrificio (mentre l'uso del Guanto ucciderebbe qualcun altro, se consideriamo che un essere potentissimo come Thanos non è più in grado di usare il braccio sinistro dopo aver schioccato le dita).

Quanto al modo in cui verrà effettuata la missione, l'indizio principale ce l'ha offerto il mid-credits di Ant-Man and the Wasp: nel Regno Quantico sono presenti dei "vortici temporali", ed è quindi probabile che Scott Lang abbia imparato a servirsene mentre era intrappolato nell'universo subatomico. Nel primo trailer vediamo Lang presentarsi davanti al quartier generale degli Avengers con l'attrezzatura necessaria, mentre il secondo filmato promozionale mostra i nostri eroi pronti per l'ultima missione, con addosso delle tute di colore rosso, nero e bianco (gli stessi dei flashback di Stark, Rogers e Thor, come ha sottolineato Guaglione). Sono identiche a quella usata da Hank Pym quando si è avventurato nel Regno Quantico per salvare sua moglie, quindi è logico supporre che il mondo subatomico avrà un ruolo importante.

Cinque anni dopo?

Chiudiamo con un'ultima teoria su Avengers: Endgame, quella che molto probabilmente è la più azzeccata di tutte in base a vari indizi, e che riguarda la cronologia degli eventi: stando alle ipotesi di vari fan ed esperti in materia, gli eventi nel presente avrebbero luogo, per la maggior parte, circa cinque anni dopo la Decimazione.

La principale prova a sostegno è una piccola ma importante scelta di casting: Cassie Lang, la figlia di Ant-Man, è interpretata da un'attrice diversa, più vecchia. I trailer hanno inoltre mostrato Natasha Romanoff con tre diversi tagli di capelli, il che suggerisce che l'azione del film si svolga in un periodo più dilatato del solito (gli eventi degli altri lungometraggi Marvel tendono a durare al massimo qualche giorno) e ha portato alcuni ad ipotizzare che la struttura sia la seguente: la parte iniziale mostrerà un secondo combattimento tra gli Avengers e Thanos, con esito negativo per gli eroi. Dopo alcuni anni, complice il ritorno di Ant-Man, verrà elaborato il piano del viaggio nel tempo. Sarà veramente così? La risposta tra poche settimane, quando uno dei film più attesi del 2019 arriverà in sala.