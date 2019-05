Avengers: Endgame ha risolto il problema creato da Doctor Strange nella timeline dell'MCU

Pur avendo sollevato tanti interrogativi con l'introduzione del multiverso, dei viaggi nel tempo e delle branche di realtà alternative, Avengers: Endgame ha risolto un problema creato da Doctor Strange nella timeline dell'MCU.

Doctor Strange: un'immagine del protagonista Benedict Cumberbatch

A causa della sua natura, è difficile piazzare Doctor Strange nella timeline dell'MCU. E' uno dei film più individualisti del Marvel Universe, e l'unico riferimento alla realtà esterna dell'MCU è un breve sguardo alla Avengers Tower. Secondo il regista Scott Derrickson, gli eventi di Doctor Strange si svolgono nell'arco di un anno, ma quale anno? C'è chi sostiene il 2015 e chi il 2016, coincidente con l'anno di uscita. Alcuni pre-datano gli eventi dal 2013 al 2014, basandosi su una menzione di Doctor Strange in Captain America: The Winter Soldier, dove Strange viene indicato come uno dei bersagli dell'HYDRA; e c'è chi sostiene che il film potrebbe essere ambientato dal 2020 al 2021.

Avengers Endgame - Mark Ruffalo è Hulk in una divertente sequenza

Avengers: Endgame ha finalmente fatto chiarezza. In una scena nel corso degli eventi di The Avengers nel 2012, Hulk visita il Sanctum Sanctorum e si confronta con l'Antico. Hulk tenta di evitare l'Antico dicendo che sta cercando Stephen Strange. L'Antico si dimostra divertito e dice a Bruce che è cinque anni in anticipo. L'Antico usa la Gemma del Tempo per vedere il futuro e anche se non può vedere oltre il momento della sua morte, conosce il momento in cui Stephen Strange è destinato a diventare uno stregone. Gli eventi di Doctor Strange si collocano così con certezza tra il 2016 e il 2017.

Questo dettaglio contiene importanti implicazioni per l'MCU, indicando che Doctor Strange è un neofita nella pratica delle Arti Mistiche. Nonostante gli incredibili poteri acquisiti con enorme rapidità e la memoria fotografica, Strange pratica la magia da poco tempo, inoltre ha trascorso un periodo di tempo indeterminato combattendo Dormammu nella Dimensione Oscura ed è qui che ha perfezionato i propri poteri. La sua scarsa pratica, però, spiegherebbe il motivo per cui Strange non ha previsto l'arrivo dell'Ordine Nero sulla Terra in Avengers: Infinity War, e forse anche la ragione per cui non usa ciò che Thanos considera la sua arma principale contro il Titano Pazzo. E' possibile che non sappia come fare.

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame.

