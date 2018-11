Marvel ha diffuso una timeline ufficiale dell'MCU

I Marvel Studios si sono impegnati per trasformare il Marvel Cinematic Universe in una continuità coerente, ma le specifiche della timeline, nel corso di un decennio, hanno talvolta spinto i fan a porsi delle domande. Lo scorso anno Spider-Man: Homecoming ha creato problemi inserendo per errore un riferimento a un salto temporale di otto anni da The Avengers. In tutta risposta il capo della Marvel Kevin Feige ha promesso che lo studio avrebbe diffuso una timeline ufficiale dell'MCU.

Detto fatto. La pubblicazione Marvel Studios: The First 10 Years include una timeline che esplora la storia del Marvel Cinematic Universe data per data. Si va dalla creazione dell'universo alla caccia di Thanos alle Gemme dell'Infinito, facendo chiarezza sulla datazione di alcuni eventi chiave e sull'epoca in cui sono ambientati tutti i film Marvel.

1943-1945: Captain America: The First Avenger

2010: Iron Man

2011: Iron Man 2, The Incredible Hulk, Thor

2012: The Avengers, Iron Man 3

2013: Thor: The Dark World

2014: Captain America: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2

2015: Avengers: Age of Ultron, Ant-Man

2016: Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming

2016 - 2017: Doctor Strange

2017: Black Panther, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War

La timeline probabilmente è stata preparata prima dell'uscita di Ant-Man and the Wasp, assente dalla lista anche la scena post-credits lascia intendere che il film si svolge poco prima di Avengers: Infinity War. Osservando la timeline con attenzione si nota che Marvel ha aggiustato alcuni dettagli, soprattutto per motivi tematici: per esempio, Iron Man è stato spostato al 2010, più vicino agli eventi di Iron Man 2.

La timeline della Fase 3 è la più interessante. Il regista di Doctor Strange Scott Derrickson ha indicato che il suo film si svolge nell'arco di un anno, ma in precedenza si credeva che l'anno in questione andasse dal 2015 al 2016, invece nella timeline è indicato dal 2016 al 2017. Il motivo potrebbe essere l'intenzione di accorciare lo iato tra il film e film e il cameo di Strange in Thor: Ragnarok, e questa scelta tornerebbe bene con il dettaglio del premio che il chirurgo Strange riceve nel 2016. Anche Black Panther è stato spostato nel 2017, forse per spiegare il motivo per cui Wakanda non ha ancora aperto i confini all'epoca di Avengers: Infinity War.

Questi aggiustamenti temporali hanno senso per gli scopi della storia, ma ignorano una serie di dettagli contenuti negli stessi film, ad esempio un dialogo in Avengers: Infinity War indica chiaramente che il film è ambientato due anni dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Lo spostamento più problematico resta quello di Black Panther, datato solo una settimana dopo la Civil War, difficilmente ha senso che T'Challa lasci il suo popolo senza re per un anno. Kevin Feige ha suggerito che la timeline ufficiale ha la funzione di correggere alcune incongruenze temporali, ma anche se risolve alcuni problemi ne genera altri. Resta, inoltre, da vedere come la timeline si rifletterà nei futuri film Marvel in arrivo.

