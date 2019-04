Avengers: Endgame, Kevin Feige: "Perché era importante svelare le nuove divise bianche e rosse"

Avengers: Endgame, gli Avengers in azione con le nuove divise

C'è una buona ragione per cui le nuove divise dei Vendicatori bianche e rosse sono state svelate nel marketing di Avenger: Endgame e ce la spiega il capo di Marvel Kevin Feige. Marvel si prepara a celebrare la fine della Infinity Saga con l'uscita imminente di Avengers: Endgame e per non rovinare la sorpresa ai fan ha escogitato di tutto per evitare spoiler, ma ha lasciato filtrare solo le informazioni che riteneva importanti, come l'esistenza delle nuove divise.

Per ora sappiamo che i sei originari Vendicatori si riuniranno per combattere Thanos in Avengers 4 nel disperato tentativo di riportare indietro i compagni morti durante la Decimazione. Lo scopo e l'origine delle nuove divise non sono ancora stati resi noti, ma per Marvel Studios era importante rivelarne l'esistenza nei primi trailer di Avengers: Endgame. Nel corso di un'intervista a iO9, Kevin Feige ha spiegato che svelare l'esistenza di una divisa per tutti gli eroi che hanno combattuto contro Thanos era un modo per differenziare le armature della Fase Tre dalle precedenti, specialmente da quelle di Avengers: Infinity War, visto che in origine si trattava di un unico film diviso in due parti. Questo era, inoltre, un modo per dare un marchio di appartenenza a eroi come Hawkeye (che ora è Ronin), Ant-Man di Captain Marvel:

"Noi le chiamiamo le divise del team. E abbiamo deciso di rivelarne l'esistenza molto presto per mostrare la differenza tra Avengers: Endgame e i film precedenti. Finora gli Avengers non hanno avuto nessun marchio distintivo, così abbiamo pensato a un modo visivo intrigante di mostrare cosa rende questo film nuovo. Volevamo che il pubblico non lo considerasse un Infinity War 2 perché non lo è. Le divise del team aggiungono un elemento nuovo, fresco. Così come Hawkeye, Captain Marvel e Scott Lang. Tutti loro non erano in Infinity War, abbiamo deciso di svelare Scott Lang e Hawkeye nel primo trailer di Endgame e Captain Marvel nel secondo".

Avengers: Endgame - Captain America nel trailer

Naturalmente il vero scopo delle divise non è stato svelato nei primi trailer di Avengers: Engame. Secondo le numerose teorie formulate su Avengers: endgame finora, molti sospettano che le divise possano essere usate per il viaggio nel Regno Quantico dal momento che ricordano l'attrezzatura usata da Hank Pym in Ant-Man and the Wasp quando salva Janet van Dyne dalla dimensione alternativa. Non è un segreto che il Regno Quantico avrà un ruolo chiave in Endgame e forse sarà collegato ai viaggi nel tempo.

finora i Vendicatori non hanno mai avuto una divisa comune. Ognuno ha sempre indossato il proprio costume che è diventato un tratto distintivo di ogni eroe. Considerando la riluttanza iniziale, visto che molti eroi in un primo tempo mostreranno perplessità sulla missione contro Thanos, le nuove divise comuni potrebbero rappresentare un importante segno di unione e di appartenenza alla stessa squadra. E considerando cosa li aspetta, l'unione è proprio ciò di cui gli Avengers hanno bisogno.

