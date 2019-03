Avengers: Endgame, ecco perché alcune scene del trailer sono in bianco e nero (e rosso)

L'uscita del nuovo trailer di Avengers: Endgame continua a far discutere i fan dell'MCU, tante le teorie sulla sorte che toccherà agli eroi, ma sono in molti a chiedersi perché parte delle scene del trailer sono bianco e nero. Un contributo interessante alla discussione l'ha fornito il co-regista di Mine Fabio Guaglione, molto attivo sui social.

Tutto è nato da una domanda di Fabio Guaglione su Facebook, sotto i commenti del trailer di Avengers: Endgame da lui condiviso. Il regista ha chiesto "Lo avete capito perché i flashback sono in bianco, nero e rosso, vero...?" per poi lanciarsi in una interessante interpretazione: "Bianco, rosso e nero sono i colori delle tute nuove. Perché viaggeranno nel passato" specificando che questo avverrà attraverso il regno quantico.

Sappiamo che le chiavi per penetrare il Regno quantico e viaggiare nel tempo sono in mano a due "nuove leve" degli Avengers, Captain Marvel e Ant-Man. Gli incredibili poteri acquisiti da Captain Marvel grazie al Tesseract ci sono stati mostrati in parte in Captain Marvel. Per quanto riguarda Ant-Man, lo avevamo lasciato nel regno quantico nelle scene post-credits di Ant-Man and the Wasp, ma l'attenta analisi di un fan del trailer di Avengers: Endgame in formato Instagram ha generato uno spoiler sulla capacità di Scott Lang di accedere al Regno dei Quanti.

Ma Fabio Guaglione non si ferma qui e prosegue la sua analisi chiedendo ai followers "Ovviamente sapete cosa vanno a fare nel passato, vero...?". Per il regista gli Avengers non ruberanno le Gemme dell'Infinito a Thanos, ipotesi sostenuta da molte teorie comparse su Reddit, ma le DUPLICHERANNO in modo da avere due Guanti dell'Infinito da usare nello scontro finale tra Thanos e gli Avengers. Per Guaglione, gli Avengers che moriranno saranno Tony Stark, unico Avengers a poter indossare il guanto per via della sua connessione con Thanos che ristrutturerà l'universo per poi scomparire in esso, e Captain America che muore sacrificandosi per (ri)prendere la Gemma dell'Anima, il tutto di fronte a Teschio Rosso. Guaglione conclude "Se è così per me diventa il film d'intrattenimento più bello della storia-basta-fuori-da-ogni-discussione". Saranno corrette le sue teorie? Lo scopriremo al cinema.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

