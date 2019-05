Avengers: Endgame, il destino di Vedova Nera al centro delle polemiche

Sono in molti a non aver accettato la sorte riservata a Vedova Nera dagli sceneggiatori di Avengers: Endgame.

Il personaggio di Vedova Nera è protagonista di una sequenza cruciale di Avengers: Endgame, ma non tutti i fan sono soddisfatti del destino riservato al personaggio tanto da inondare il web di polemiche.

Avengers: Endgame, una scena con Scarlett Johansson

Sono in molti a contestare la scelta di sceneggiatura fatta per il personaggio di Vedova Nera, alias Natasha Romanoff, interpretata da Scarlett Johansson. Natasha, una dei sei Vendicatori originali, si sacrifica al posto di Hawkeye saltando da una rupe sul pianeta Vormir per permettere all'amico Clint Barton di recuperare la Gemma dell'Anima e fare ritorno dalla propria famiglia.

Avengers: Endgame, chi saranno i nuovi supereroi del Marvel Cinematic Universe

Avengers: Endgame - Natasha e Clint

I registi di Avengers: Endgame Joe ed Anthony Russo hanno spiegato in un'intervista a EW il motivo per cui Natasha compie un gesto estremo. Su Vormir, i due Vendicatori si imbattono in teschio Rosso, guardiano della Gemma, che spiega loro come per impossessarsi della Gemma debbano perdere la persona che amano. Dopo una breve colluttazione, è Natasha a spuntarla e a compiere il sacrificio supremo.

"Clint e Natasha lottano per decidere chi dovrà morire, entrambi vogliono sacrificarsi per salvare l'altro. E' un'idea folle per una scena. Come avete visto in The Avengers, Vedova Nera è più abile di Hawkeye nel corpo a corpo. Così è ovvio che sia lei a vincere."

Prima di buttarsi, Natasha dice a Clint che lui deve vivere perché dopo aver annullato gli effetti della Decimazione la sua famiglia tornerà. Non tutti, però, hanno apprezzato questo sacrificio. Per altro non è la prima volta che il personaggio di vedova Nera dà adito a polemiche. La sua relazione sentimentale con Bruce Banner in Avengers: Age of Ultron, in particolare la scena in cui lei si definisce un mostro per essere stata sterilizzata durante l'addestramento come killer in Russia, ha scatenato una pioggia di polemiche.

Ode a Thanos, l'ineluttabile antagonista degli Avengers

Avengers: Endgame, gli Avengers in azione con le nuove divise

Molte voci contro si sono levate a causa della scelta dello script di sacrificare un personaggio femminile per motivare un uomo. Rosie Knight di Esquire ha scritto: "E'difficile non interpretare questa scelta col fatto che il personaggio sente che Clint ha più motivi di lei di vivere perché ha dei figli, mentre la vita di Natasha ha meno senso visto che lei non ne potrà mai avere. Natasha Romanoff è un personaggio forte e meritava una fine miglio di questo pensiero riduttivo."

I fratelli Russo hanno confermato la motivazione di Natasha chiarendo però che per loro è un atto di coraggio di una combattente che non vuole solo salvare il mondo, ma vuole salvare un amico. Per i Russo la vita di Hawkeye non ha più valore di quella di Vedova Nera, anche se la sua famiglia ha comunque un peso nella faccenda.

"Apriamo Endgame con la famiglia di Hawkeye. Natasha gli ricorda la scena in questione. Entrambi sono coinvolti fino in fondo nella missione, ma Hawkeye nutre sentimenti contrastanti, perde di vista l'obiettivo, cosa che non accade a Natasha. E' una delle scene più tristi del film perché mette le persone in una scelta di Sophia, mette due amici in una posizione in cui o muore uno o muore l'altro".

Avengers: Endgame, Scarlett Johansson insieme a Chris Evans

Per i Russo, Natasha non sta gettando via la sua vita, sta facendo una scelta per mettere Hawkeye e l'universo prima di se stessa.

"Il tema del film è, puoi cambiare il tuo destino? A quale costo? Sei disposto a pagare quel costo?. Per i Vendicatori è un sì, sono pronti al sacrificio per uno scopo superiore.

A giugno prenderanno il via le riprese di Black Widow, pellicola standalone dedicata al personaggio di Vedova Nera. Dopo quanto visto in Endgame, si presume che il film sarà un sequel. Joe Russo non conferma, ma specifica: "Natasha nasce come una villain prima di diventare un'eroina. In The Winter Soldier il suo ruolo è ancora oscuro e ambiguo."

Avengers: Endgame, chi saranno i nuovi supereroi del Marvel Cinematic Universe

In Avengers: Endgame si conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, arrivato nei cinema il 24 aprile, senza temere il rischio spoiler.