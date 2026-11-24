Quanto tempo bisogna investire per arrivare preparati al prossimo appuntamento con gli Avengers? A giudicare dai suggerimenti di Disney, parecchio. In vista dell'uscita nelle sale di Avengers: Doomsday, è stata infatti diffusa una lista di film e serie TV da recuperare per godersi appieno il blockbuster dei fratelli Russo.

Un viaggio attraverso oltre un quarto di secolo di cinema supereroistico che farà certamente gola ai fan più appassionati, ma che riporta a galla una delle criticità del Marvel Cinematic Universe degli ultimi anni: la crescente difficoltà di avvicinarsi alle sue storie senza un consistente bagaglio di conoscenze pregresse.

Avengers: Doomsday, Disney consiglia ben 14 titoli prima del nuovo film

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer

Chi pensava di cavarsela con una maratona dei precedenti capitoli degli Avengers dovrà rivedere i propri programmi. Il ritorno degli X-Men dell'era Fox e il coinvolgimento di personaggi appartenenti a diverse generazioni cinematografiche hanno sensibilmente ampliato il materiale da recuperare.

Nella selezione proposta da Disney figurano ben 13 lungometraggi e una serie televisiva:

Mettendo insieme la durata dei film e delle due stagioni di Loki, si arriva a circa quaranta ore di visione. E all'appello mancano anche alcuni titoli potenzialmente rilevanti per le vicende di Avengers: Doomsday.

Tra questi spicca The Marvels, la cui scena durante i titoli di coda aveva aperto un interessante spiraglio narrativo sul mondo dei mutanti, con Monica Rambeau catapultata in una realtà alternativa in cui compare la Bestia. Fuori dalla selezione anche VisionQuest, che ha chiamato in causa proprio il Dottor Destino.

Marvel ha un problema: l'universo cinematografico è sempre più impegnativo

Avengers: Doomsday

Per anni, la capacità dei Marvel Studios di disseminare indizi, costruire collegamenti e far incrociare le strade dei propri eroi ha rappresentato una delle maggiori attrattive del franchise. Il progressivo allargamento del MCU, complice anche l'approdo su Disney+, ha però cambiato tutto.

Basti pensare a The Marvels, che riuniva personaggi le cui storie si erano sviluppate tra il grande schermo e le serie WandaVision e Ms. Marvel. Anche Thunderbolts* poggiava su percorsi narrativi distribuiti tra produzioni cinematografiche e televisive, mentre Captain America: Brave New World recuperava vicende risalenti addirittura a L'incredibile Hulk del 2008.

Tutti e tre i film hanno incontrato difficoltà al botteghino. Sebbene sia riduttivo attribuirne le deludenti performance alla sola complessità del MCU, è lecito domandarsi quanto questa abbia inciso sulla voglia del pubblico generalista di tornare al cinema.

Avengers: Doomsday riuscirà a riconquistare il pubblico?

Naturalmente quella diffusa da Disney è una guida alla visione e nessuno spettatore sarà obbligato a recuperare l'intero catalogo prima di acquistare un biglietto. L'iniziativa, però, rischia di alimentare la percezione che seguire le avventure dei supereroi Marvel richieda ormai una certa dose di studio.

Con Avengers: Doomsday, lo studio ha dalla sua il richiamo di uno dei marchi più forti del cinema contemporaneo, il ritorno di Robert Downey Jr. e una componente nostalgica dal notevole potenziale commerciale.

La vera sfida sarà trasformare tutto questo in uno spettacolo capace di coinvolgere anche chi, dopo Avengers: Endgame, ha smesso di seguire assiduamente il franchise. Perché il piacere di ritrovare i propri supereroi preferiti dovrebbe essere alla portata di tutti, indipendentemente dal numero di ore trascorse davanti a Disney+.