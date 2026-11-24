I fan Marvel sono convinti che lo studio stia preparando un annuncio a sorpresa sul ritorno di Ms. Marvel. A far nascere il sospetto è un dettaglio comparso nel podcast ufficiale dedicato al prossimo Avengers: la sedia utilizzata da Iman Vellani, che potrebbe nascondere un riferimento al suo ingresso nel cast.

Marvel potrebbe aver trovato un modo piuttosto curioso per anticipare il ritorno di un personaggio senza annunciarlo ufficialmente. Da settimane Iman Vellani conduce insieme a Frank Alvarez il podcast Countdown to Avengers: Doomsday, dedicato al nuovo film Avengers: Doomsday. La sua partecipazione al progetto cinematografico non è mai stata confermata, ma alcuni fan hanno notato un particolare che potrebbe cambiare le cose: la poltrona sulla quale l'attrice si accomoda durante le registrazioni.

La poltrona di Iman Vellani e il gioco degli annunci Marvel

Il sospetto è nato dopo l'annuncio del ritorno di Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop. L'attrice ha ricevuto la tradizionale sedia da regista personalizzata che Marvel utilizza per celebrare gli interpreti coinvolti in Avengers: Doomsday. Un piccolo rituale diventato ormai parte della comunicazione del film, soprattutto dopo la lunga diretta streaming con cui era stato presentato il primo gruppo di attori.

Locandina di Avengers: Doomsday

A quel punto, gli utenti di Reddit hanno cominciato a osservare con maggiore attenzione il set del podcast. Vellani utilizza una poltrona molto simile a quelle consegnate agli interpreti del film e, secondo la teoria, Marvel potrebbe aver nascosto proprio lì un indizio sul suo coinvolgimento.

La teoria è semplice: il dettaglio decisivo potrebbe trovarsi sul retro della sedia, dove comparirebbe il nome del personaggio o un riferimento alla partecipazione dell'attrice al film. I fan ipotizzano che Marvel stia aspettando l'ultima puntata del podcast per mostrare finalmente il particolare e trasformarlo in un annuncio ufficiale.

Non sarebbe una strategia particolarmente fuori dal carattere di Vellani, che è notoriamente una grande appassionata dell'universo Marvel. L'attrice potrebbe essersi divertita a parlare per mesi del franchise e del nuovo crossover senza rivelare di farne parte.

C'è anche un precedente che ha contribuito ad alimentare i sospetti. Qualche tempo fa Andy Serkis aveva detto a Vellani di essere entusiasta di vederla in Avengers: Doomsday. Non è chiaro se l'attore fosse a conoscenza di informazioni riservate oppure se stesse semplicemente scherzando con lei, ma quella frase è tornata a circolare tra i fan.

Ms. Marvel e Kate Bishop potrebbero finalmente ritrovarsi

L'eventuale ritorno di Kamala Khan avrebbe anche un significato narrativo preciso. L'ultima volta che abbiamo visto il personaggio, nella scena post-crediti di The Marvels, la giovane eroina si era presentata a casa di Kate Bishop con un obiettivo: reclutare l'arciere per una nuova squadra di supereroi. Durante la conversazione aveva anche menzionato Cassie Lang, la figlia di Ant-Man.

Una scena di Avengers: Doomsday

Da allora sono trascorsi tre anni e Marvel ha confermato la presenza di Steinfeld e Kathryn Newton, interprete di Cassie, in Doomsday. Manca però proprio Vellani, ovvero l'attrice che aveva dato il via al progetto di riunire le giovani eroine.

A rendere la teoria ancora più interessante è un filmato mostrato durante una presentazione ScreenX del trailer di Avengers: Doomsday. Alcune immagini sembrerebbero collocare Scott Lang e Cassie proprio nell'appartamento di Kate Bishop. Un dettaglio che potrebbe suggerire un collegamento diretto con la scena conclusiva di The Marvels e con il progetto degli Young Avengers.

L'assenza di Iman Vellani dal primo annuncio del cast aveva sorpreso diversi spettatori. Kamala è infatti uno dei personaggi più legati alla mitologia degli Avengers: introdotta nella serie Ms. Marvel, la ragazza è cresciuta idolatrando gli eroi più potenti della Terra e ha costruito la propria identità proprio intorno a loro.

Vederla finalmente interagire con alcuni dei personaggi che ha sempre ammirato potrebbe essere uno degli aspetti più divertenti del crossover. Inoltre, dopo anni di anticipazioni, sarebbe un'occasione per dare seguito alla formazione degli Young Avengers, un gruppo che il MCU ha disseminato nelle sue produzioni senza ancora riunire davvero sullo schermo.

Per ora, però, la presenza di Vellani resta una teoria dei fan. La poltrona potrebbe essere un indizio intenzionale oppure soltanto un elemento scenografico diventato oggetto di interpretazioni. Marvel non ha confermato nulla, ma l'eventuale rivelazione nell'ultima puntata del podcast sarebbe un modo decisamente particolare per annunciare il ritorno di Ms. Marvel.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026. E forse, prima ancora di vedere il film, basterà girare una sedia per scoprire chi farà parte della squadra.