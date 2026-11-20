Il nuovo capitolo di Rockstar Games ha raggiunto una cifra impressionante ancora prima del lancio ufficiale: i ricavi hanno oltrepassato in un solo giorno dal lancio del gioco quelli ottenuti da Odissea di Christopher Nolan al botteghino mondiale.

Grand Theft Auto VI ha già superato un traguardo che, fino a poco tempo fa, sembrava appartenere soltanto ai grandi blockbuster cinematografici. Secondo le rilevazioni della società di analisi Sensor Tower, il nuovo capitolo della saga Rockstar Games avrebbe generato 1,84 miliardi di dollari di vendite, una cifra superiore agli 1,8 miliardi incassati complessivamente da Odissea di Christopher Nolan nelle sale di tutto il mondo. Il confronto è particolarmente significativo perché il videogioco è arrivato ufficialmente sul mercato soltanto ieri, 19 novembre. E c'è un dettaglio che rende il risultato ancora più sorprendente: la stima diffusa da Sensor Tower potrebbe già essere superata.

GTA 6 potrebbe aver già oltrepassato i due miliardi

Il tracker della società è stato aggiornato giovedì, ma i dati sottostanti sembrano fermarsi ai preordini registrati fino a martedì. Di conseguenza, i 1,84 miliardi di dollari non comprenderebbero né la giornata di ieri, coincidente con il debutto ufficiale del gioco, né quella odierna.

Per questo motivo, il fatturato effettivo potrebbe avere già superato quota 2 miliardi di dollari. Stando alla ripartizione riportata da Sensor Tower, il 75% delle vendite proviene dalla versione PlayStation 5, mentre il restante 25% è attribuito a Xbox.

Sono numeri che confermano la portata commerciale di un titolo atteso da anni e che, almeno sulla carta, sembra destinato a dominare il mercato videoludico ancora a lungo.

Per capire le potenzialità di GTA 6 bisogna guardare anche alla storia del suo predecessore. Uscito nel 2013, Grand Theft Auto V avrebbe generato finora circa 5,4 miliardi di dollari di ricavi, ai quali si aggiungono altri 5,4 miliardi prodotti da GTA Online, secondo le stime riportate dal Wall Street Journal.

Il dato più impressionante riguarda però la capacità del gioco di continuare a vendere a distanza di oltre un decennio dal debutto. Negli ultimi quattro anni, GTA 5 avrebbe infatti mantenuto una media di circa 400 milioni di dollari di vendite annuali. Per rendere l'idea, nel 2013 il film con il maggiore incasso dell'anno era stato Frozen, con 1,28 miliardi di dollari al botteghino. Sarebbe come immaginare che, tredici anni dopo, il film Disney continuasse a incassare centinaia di milioni ogni dodici mesi.

È proprio questa longevità a rendere il potenziale economico del nuovo capitolo particolarmente difficile da quantificare. Il lancio rappresenta soltanto l'inizio di un percorso che potrebbe proseguire per molti anni.

Perché Rockstar non vuole trasformare GTA in un film

Davanti a un simile giro d'affari, diventa più comprensibile anche la cautela di Rockstar Games nei confronti di eventuali adattamenti cinematografici o televisivi. Portare Grand Theft Auto sul grande schermo potrebbe certamente ampliare ulteriormente la popolarità del marchio, ma i ricavi di un film rappresenterebbero probabilmente soltanto una piccola parte di quelli generati direttamente dai videogiochi. A questo si aggiungerebbe il rischio di compromettere l'immagine di una proprietà intellettuale estremamente redditizia.

La posizione della società è stata spiegata recentemente da Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two Interactive, la compagnia proprietaria di Rockstar. Intervenendo al David Rubenstein Show, ha chiarito che eventuali progetti al di fuori del videogioco vengono valutati con grande attenzione.

"Siamo molto cauti quando si tratta di estendere i nostri marchi. Siamo un'azienda creativa e il nostro obiettivo è realizzare il miglior intrattenimento possibile, qualcosa di cui essere sempre orgogliosi. Prenderemmo in considerazione un film o una serie televisiva basati sulle nostre proprietà intellettuali se i nostri team creativi fossero davvero appassionati del progetto e convinti che possa coinvolgere e divertire il pubblico", ha dichiarato Zelnick.

Il dirigente ha aggiunto che la soglia da superare per dare il via libera a un adattamento è molto alta e che il rischio di fallimento rimane concreto. Una possibilità, dunque, che Take-Two non esclude a priori, ma che intende riservare soltanto alle idee ritenute davvero valide.

Con GTA 6 già oltre gli incassi di uno dei maggiori successi cinematografici degli ultimi anni, la scelta di concentrarsi sul videogioco appare tutt'altro che sorprendente. E, considerando il precedente del quinto capitolo, il record appena raggiunto potrebbe essere soltanto il primo di una lunga serie.