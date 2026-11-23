Locandina di Avengers: Doomsday

Dobbiamo farvi una confessione: fino a poche ore fa non eravamo esattamente ottimisti nei confronti del nuovo film Marvel Studios in uscita il 16 dicembre. E non è che adesso lo siamo al 100% ma, avendo visto il trailer finale, cominciamo a pensare che, sì, forse i fratelli Russo potrebbero avercela fatta. Era difficile rimettere insieme i pezzi di un Marvel Cinematic Universe che negli ultimi sette anni è andato a catafascio: la Saga del Multiverso ha navigato a vista, senza una coesione né una direzione, e solo negli ultimi due anni si è cominciato a intravedere il senso di questo nuovo arco narrativo, che si concluderà nel 2027 con Avengers: Secret Wars.

Avengers: Doomsday, l'annuncio di Robert Downey Jr.

Per rimettere in riga il Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige e i suoi sottoposti hanno deciso di farlo a pezzi, anzi di distruggerlo proprio, e chi conosce le storie a fumetti di Jonathan Hickman che stanno adattando per il grande schermo probabilmente ha una mezza idea di dove i film andranno a parare e di cosa ci aspetta nei prossimi anni. Tuttavia, si parla di storie estremamente tragiche che era molto difficile trasformare in un cinecomic Marvel, specialmente uno degli Avengers che si rivolge a un pubblico sfaccettato, ma il trailer finale suggerisce proprio che i fratelli Russo possano replicare il gioco di prestigio di Avengers: Infinity War.

Doomsday è il sequel di Endgame

Avengers: Doomsday, un'immagine dal trailer finale

La prima cosa che il trailer finale mette in chiaro, è che Avengers: Doomsday è un sequel praticamente diretto di Endgame. Sì, in mezzo ci sono sette anni di film e serie TV che in misura minore o maggiore contribuiranno a Doomsday, ma la storia sembra proprio ripartire da là, da quel finale in cui Steve Rogers balla con la sua Peggy nel passato. Se i teaser precedenti hanno offerto qualche suggerimento, il nuovo trailer è molto più esplicito: viaggiando nel tempo per riportare indietro la metà dell'universo cancellata da Thanos, gli Avengers hanno fatto un casino enorme. E accasandosi nel passato con Peggy, dalla quale ha avuto un figlio ormai adolescente, Steve ha fatto anche peggio.

Avengers: Doomsday, un'immagine dal trailer finale

E ora Doom vuole rimettere le cose a posto? Sono davvero queste le intenzioni del nuovo antagonista, interpretato da Robert Downey Jr. sotto la maschera che ne cela le fattezze sfigurate? Bisogna dire che in questo trailer Doom appare col contagocce (lo vediamo scendere le scale del suo castello con le sue misteriose streghe al seguito) ma i Marvel Studios sono riusciti a farne una figura carismatica anche soltanto attraverso il marketing.

Avengers riuniti

Avengers: Doomsday, un'immagine dal trailer finale

Salta all'occhio l'incontro tra i vecchi e nuovi Avengers, in una versione estesa delle scene che abbiamo intravisto nei teaser precedenti. Scalda il cuore vedere Steve e Bucky che si abbracciano, ma soprattutto sentire un Thor che sembra essersi scrollato di dosso - finalmente - il ruolo del buffone che gli aveva assegnato Taika Waititi. Il suo monologo fa venire la pelle d'oca, e anche la gag finale, nell'ultimissima scena del trailer, ci è sembrata più posata del solito. A proposito di Thor, in una scena lo vediamo richiamare un fulmine giallo: conoscendo i fumetti, questo dettaglio potrebbe stare a significare che nel film Thor ascenderà definitivamente al trono di Asgard, acquisendo la cosiddetta Forza di Odino e un potere di molto superiore rispetto al passato.

Avengers: Doomsday, un'immagine dal trailer finale

Nel trailer intravediamo anche due Avengers inaspettati. O meglio, Cassie Lang l'avevamo vista brevemente in un teaser precedente, fronte contro fronte con suo padre Scott alias Ant-Man, ma in questo trailer finale abbiamo rivisto Kate Bishop, l'apprendista di Occhio di Falco interpretata da Hailey Steinfeld nella miniserie Hawkeye. In realtà, la sua presenza nel trailer era stata già anticipata dalla stessa attrice attraverso una storia Instagram, ma Kate è un personaggio amatissimo e siamo contenti del suo ritorno in scena, che però potrebbe essere solo un breve cameo. Ora bisogna capire se nel film ci sarà spazio anche per gli altri "giovani Avengers" dei fumetti, che includono Ms. Marvel, i fratelli Wiccan e Speed, America Chavez e Iron Heart.

I Fantastici 4 a spasso per il Multiverso

Avengers: Doomsday, un'immagine dal trailer finale

La nuova formazione del Quartetto introdotta nel recente film I Fantastici 4: Gli Inizi avrà un ruolo chiave nella storia, perché ora sappiamo per certo che saranno loro a trovare Steve Rogers nel passato e a riportarlo nella cosiddetta "sacra linea temporale" per fare fronte alla minaccia delle Incursioni. Menzionate per la prima volta in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, le Incursioni si verificano quando due universi collidono, distruggendosi a vicenda.

Avengers: Doomsday, un'immagine dal trailer finale

Come i Fantastici Quattro abbiano imparato a spostarsi nel Multiverso - qualcosa che finora sapeva fare solo America Chavez - lo scopriremo probabilmente nel film, ma intanto nel trailer li vediamo entrare in azione: in una scena, la Donna Invisibile ferma uno tsunami con i suoi campi di forza; in un'altra, la Cosa colpisce... beh, qualcuno. È questa la parte più interessante: il trailer stacca su un'altra scena in quel preciso momento, nascondendoci il bersaglio di Ben Grimm. E questo ci ha fatto rivalutare tutta la clip, perché non sarebbe la prima volta che i Marvel Studios manomettono i trailer per nasconderci dettagli importanti o confonderci le idee.

"A me, miei X-Men!"

Avengers: Doomsday, un'immagine dal trailer finale

Ricordate il trailer di Avengers: Infinity War in cui Hulk compariva nella carica dei Wakandiani guidata da Steve Rogers? Ecco, poi quella scena si svolse in modo abbastanza diverso (Hulk non c'era proprio, semmai era Banner a pilotare l'armatura Hulkbuster)e non è stata la prima volta. Il trailer finale di Avengers: Doomsday potrebbe nascondere alcuni personaggi dati ormai praticamente per certi da pubblicità e giocattoli ufficiali - come le costruzioni LEGO - ma assenti in queste scene, forse per preservare la sorpresa fino all'ultimo.

Avengers: Doomsday, un'immagine dal trailer finale

Allo stesso tempo, il trailer probabilmente monta in maniera disordinata diverse scene del film, evitando quasi completamente l'atto conclusivo. Questo spiegherebbe perché abbiamo già visto il classico momento clou in cui gli eroi fanno muro contro il nemico: succede nell'universo FOX degli X-Men, in cui sentiamo Ciclope pronunciare una battuta che avrà sicuramente esaltato i fan di lunga data dei mutanti Marvel. "A me, miei X-Men!" esclama James Marsden, e intorno a lui si stringono Gambit, Mistica, Nightcrawler e la Bestia, cioè quelli che sembrano proprio essere gli ultimi X-Men cinematografici sopravvissuti (nella scena mancano anche Magneto e Xavier, a onor del vero).

Avengers: Doomsday, Xavier

Solo che non ci sono loro: la scena include Sam Wilson, Yelena, Shang Chi, Reed Richards, Thor e Steve Rogers. Non sono solo X-Men, ma anche Avengers, Nuovi Avengers e Fantastici Quattro. Questo forse rende la scena meno potente nel complesso, oppure più strana, e nonostante la colonna sonora iconica di sottofondo, siamo abbastanza sicuri che non sarà affatto la battaglia finale del film, ma forse solo un antipasto prima del vero climax. È, soprattutto, la scena che dà un senso a tutta la Saga del Multiverso: finalmente si incontrano e interagiscono i personaggi comparsi non solo in vari film diversi, ma in almeno tre o quattro universi differenti.

Il conto alla rovescia continua

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer ufficiale

Il trailer finale ci ha fatto un'ottima impressione perché è montato davvero bene - anche se ne abbiamo visti di migliori, bisogna ammetterlo - e soprattutto è stato pensato con due propositi: primo, mettere hype, e questo ci sta, visto quanto Disney e i Marvel Studios puntino sul film natalizio; secondo, chiarire che questo non è solo un altro cinecomic Marvel, ma il seguito di Avengers: Endgame e un vero e proprio punto di svolta in cui convergono altre storie, ma in cui restano centrali i personaggi che abbiamo imparato a conoscere e amare da Iron Man in poi. Sarà una sfida difficilissima da vincere, ma forse Doomsday potrebbe avere tutte le carte in regola per stupirci più di quanto pensassimo.