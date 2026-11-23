Il ritorno di Steve Rogers nell'universo Marvel non sarà soltanto una questione di nostalgia. Il trailer finale di Avengers: Doomsday svela infatti un dettaglio destinato ad avere un peso importante nella storia: il figlio adolescente di Steve e Peggy Carter scoprirà che suo padre era in realtà Captain America.

A innescare gli eventi sarà l'arrivo dei Fantastici 4, impegnati in un viaggio nel tempo per riportare Rogers nella linea temporale principale e coinvolgerlo nella battaglia contro Doctor Doom.

Marvel Studios ha pubblicato il nuovo trailer in vista dell'uscita del suo nuovo cinecomic corale, fissata al 18 dicembre 2026. Le immagini riprendono il filo narrativo introdotto dalla nuova scena dedicata a Steve Rogers e Peggy Carter, inserita nella riedizione di Avengers: Endgame. In quell'occasione avevamo scoperto che la coppia aveva avuto un figlio, ormai adolescente al momento degli eventi di Doomsday. Adesso il nuovo filmato aggiunge un tassello fondamentale: il ragazzo non conosce ancora tutta la verità sul passato del padre.

La situazione cambia quando i Fantastici 4 raggiungono Steve attraverso un viaggio nel tempo. Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm hanno bisogno di riportarlo nella linea temporale principale, dove gli Avengers dovranno affrontare la minaccia rappresentata da Doctor Doom. È proprio durante questa sequenza che il figlio di Steve sembra scoprire la vera identità del padre. Un passaggio che aggiunge una dimensione familiare al ritorno di uno dei personaggi più importanti dell'intera saga cinematografica Marvel.

La domanda, a questo punto, è inevitabile: quale ruolo avrà Steve Rogers nella guerra che sta per travolgere il multiverso? Il trailer non offre ancora tutte le risposte, ma chiarisce che il suo ritorno non sarà un semplice cameo e che la sua storia personale sarà strettamente collegata agli eventi che porteranno allo scontro con Doom.

Doctor Doom contro Avengers e X-Men: il multiverso si prepara alla guerra

La vicenda di Steve Rogers è soltanto una parte di un'anticipazione che mostra finalmente la portata dello scontro al centro di Avengers: Doomsday. Robert Downey Jr. torna nell'universo Marvel, ma questa volta nei panni del villain Doctor Doom, un personaggio che, secondo le anticipazioni, potrebbe essere una variante di Tony Stark proveniente da un'altra realtà.

Diretto da Joe e Anthony Russo, già dietro la macchina da presa di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, il film porterà sullo stesso fronte eroi provenienti da diverse realtà del multiverso. Il trailer offre anche uno sguardo più esteso alla battaglia tra Doom, le sue Sentinelle e le forze riunite degli Avengers e degli X-Men.

Tra i momenti più significativi c'è quello dedicato a Ciclope. Il personaggio interpretato da James Marsden pronuncia finalmente una delle battute più celebri dei fumetti Marvel: "To me, my X-Men". Subito dopo, Nightcrawler entra in azione teletrasportando Gambit, Mystica e Bestia sul campo di battaglia, mentre altri protagonisti raggiungono il grande schieramento di eroi.

È una delle immagini che meglio rappresentano la portata del progetto: personaggi che per anni hanno abitato universi cinematografici separati si ritrovano finalmente coinvolti nella stessa guerra.

Tutti i personaggi Marvel che tornano in Avengers: Doomsday

Il cast di Avengers: Doomsday riunisce interpreti provenienti da diverse fasi del Marvel Cinematic Universe e dalla precedente saga cinematografica degli X-Men.

Sul fronte degli Avengers, Chris Evans torna nei panni di Steve Rogers, Chris Hemsworth riprende il ruolo di Thor, Paul Rudd quello di Ant-Man, Sebastian Stan torna come Bucky Barnes/Soldato d'Inverno e Simu Liu come Shang-Chi. Anche Letitia Wright sarà nuovamente Shuri, la nuova Black Panther, mentre Tom Hiddleston tornerà a interpretare Loki.

Accanto a loro ci saranno i New Avengers, il gruppo nato dalle vicende di Thunderbolts. Florence Pugh riprenderà il ruolo di Yelena Belova, affiancata da David Harbour come Red Guardian, Lewis Pullman come Sentry, Wyatt Russell come John Walker/U.S. Agent e Hannah John-Kamen come Ghost.

I Fantastici 4 torneranno con il cast di The Fantastic Four: First Steps: Pedro Pascal sarà Reed Richards, Vanessa Kirby interpreterà Sue Storm, Joseph Quinn vestirà nuovamente i panni di Johnny Storm ed Ebon Moss-Bachrach quelli di Ben Grimm. Il gruppo dovrà affrontare il proprio storico avversario, Doctor Doom.

Sul versante degli X-Men, invece, ritroveremo Patrick Stewart come Professor X, Ian McKellen come Magneto, James Marsden come Ciclope, Kelsey Grammer come Bestia, Rebecca Romijn come Mystica e Alan Cumming come Nightcrawler. A completare il gruppo ci sarà Channing Tatum, che tornerà nei panni di Gambit dopo la sua apparizione in Deadpool & Wolverine.

Il quadro si arricchisce anche con il ritorno di Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld, e con le nuove prospettive aperte dalla ricomparsa di Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen, nella scena post-crediti del finale di VisionQuest.

Avengers: Doomsday arriverà nei cinema il 18 dicembre 2026.