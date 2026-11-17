Robert Pattinson potrebbe non tornare più nei panni di Batman dopo The Batman Part II. La notizia, riportata da World of Reel sulla base di una fonte a conoscenza degli accordi contrattuali dell'attore, apre un nuovo interrogativo sul destino della trilogia progettata da Matt Reeves. Con Pattinson ormai scelto come prossimo James Bond, la possibilità di vederlo impegnato contemporaneamente nei panni dei due personaggi sembra sempre meno concreta.

I continui rinvii di The Batman Part II avrebbero cambiato tutto

Stando alla fonte citata dalla testata, i numerosi ritardi accumulati da The Batman Part II avrebbero consentito all'attore di uscire dal contratto che lo legava anche a un terzo e ultimo film. Se l'indiscrezione fosse confermata, il sequel attualmente in lavorazione potrebbe quindi essere la sua ultima apparizione con il costume dell'Uomo Pipistrello. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dello studio o dei diretti interessati.

The Batman: Robert Pattinson in una scena

La lunga gestazione del sequel è uno degli elementi che alimentano questa ipotesi. Inizialmente previsto per ottobre 2025, il film avrebbe dovuto arrivare nelle sale circa tre anni dopo il primo The Batman. La partenza della produzione è stata poi posticipata di cinque mesi, con conseguente slittamento dell'uscita a ottobre 2026.

Un ulteriore rinvio ha spostato il debutto a ottobre 2027, anche perché Reeves non aveva ancora completato la sceneggiatura. La data attualmente prevista è febbraio 2028: un'attesa decisamente più lunga rispetto ai piani iniziali e sufficiente, secondo la ricostruzione di World of Reel, a modificare gli accordi tra la produzione e Pattinson.

Nel frattempo, la carriera dell'attore ha preso una direzione nuova e particolarmente impegnativa. Il ruolo di James Bond potrebbe tenerlo occupato per tre film nell'arco di otto o nove anni, lasciandogli comunque spazio per progetti più piccoli e indipendenti, una dimensione del cinema che Pattinson non ha mai abbandonato.

Da Twilight al cinema d'autore, fino a James Bond

La scelta di Pattinson come 007 sarebbe indicativa della difficoltà di Hollywood nel trovare nuove star capaci di sostenere franchise di questa portata.

Robert Pattinson nei panni di Batman

Sean Connery, George Lazenby, Timothy Dalton e Daniel Craig erano interpreti relativamente poco conosciuti quando ottennero il ruolo dell'agente segreto. Pattinson, invece, arriva all'incarico già affermato, a quarant'anni e con una carriera che spazia dai blockbuster al cinema indipendente. I produttori David Heyman e Amy Pascal avrebbero inizialmente cercato un Bond più giovane, appena uscito dalla Marina, ma Pattinson rientra in questa categoria? O è più come "l'ultima vera star del cinema", così come ha detto il New York Times.

La sua candidatura, tuttavia, non sarebbe soltanto una scelta prudente. Dopo il successo planetario di Twilight, Pattinson avrebbe potuto continuare a puntare su produzioni commerciali, ma ha preferito lavorare per anni con registi come David Cronenberg, i fratelli Safdie, Claire Denis e Robert Eggers, affrontando ruoli spesso rischiosi e lontani dalle convenzioni hollywoodiane. Solo in seguito è tornato ai grandi franchise con Tenet e The Batman.

Non tutti i fan hanno accolto con entusiasmo la sua scelta per 007. Alcuni avrebbero preferito Jack Lowden o Callum Turner, considerati alternative interessanti per un nuovo inizio della saga, mentre altri non vedono di buon occhio l'idea che lo stesso interprete possa dare volto sia a Batman sia a James Bond. Un agente di primo piano citato da TheWrap avrebbe definito la decisione una scelta sicura, temendo che il doppio ruolo possa distrarre il pubblico.

Per World of Reel, comunque, la separazione tra i due personaggi potrebbe rivelarsi la soluzione più sensata. Portare avanti contemporaneamente Batman e Bond con lo stesso attore rischierebbe di indebolire l'identità di entrambi i franchise. Meglio, dunque, concentrarsi su un solo agente segreto alla volta. Resta da capire se Matt Reeves potrà completare la trilogia come previsto o se The Batman Part II sarà davvero l'ultima missione di Pattinson a Gotham.