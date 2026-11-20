Dopo oltre vent'anni, il regista riprende la storia che ha segnato la sua carriera. Il nuovo kolossal ha un forte legame con l'Italia e arriverà al cinema in due parti, nel cast anche Riccardo Scamarcio e Kasia Smutniak.

Mel Gibson ha deciso di fare le cose in grande. A oltre vent'anni dal clamore suscitato da La Passione di Cristo, il regista è pronto a tornare su uno dei capitoli più importanti della sua carriera con La Resurrezione di Cristo, un nuovo kolossal che promette di non passare inosservato. E questa volta ci sarà spazio per ben due film, con un cast internazionale, una produzione imponente e una bella fetta d'Italia coinvolta nella lavorazione.

Le ultime novità riguardano proprio il nostro Paese: Rai Cinema e Leone Film Group si sono assicurati la distribuzione italiana del progetto, che ha finalmente due date da segnare sul calendario.

La Resurrezione di Cristo, Mel Gibson torna nel 2027: le date dei due film

Una scena de La passione di Cristo, di Mel Gibson

Chi sperava di vedere presto il nuovo lavoro di Mel Gibson può iniziare il conto alla rovescia. Il primo film debutterà il 6 maggio 2027, mentre il secondo arriverà il 25 maggio 2028. Una scelta che permetterà al pubblico di seguire la storia in due momenti distinti, con poco più di dodici mesi di attesa tra un capitolo e l'altro.

Per l'Italia sarà 01 Distribution a occuparsi dell'uscita nelle sale, mentre negli Stati Uniti il compito spetterà a Lionsgate. I due mercati avranno lo stesso calendario, senza ritardi per gli spettatori italiani.

Ma cosa racconterà esattamente Gibson? Il regista ripartirà dagli avvenimenti successivi alla crocifissione, concentrandosi sul tempo che precede la resurrezione di Gesù. Un passaggio che il cinema ha raccontato meno frequentemente rispetto alla Passione e che potrebbe lasciare ampio spazio alla componente mistica e alle suggestioni visive.

Gibson ha partecipato anche alla scrittura, affiancato da Randall Wallace, Christopher Gibson e Alan Munro. Wallace, già suo collaboratore in Braveheart - cuore impavido, ha inoltre sviluppato con lui l'idea alla base della storia.

Gli italiani nel cast del kolossal

C'è parecchia Italia nel nuovo film del regista statunitense, a cominciare dagli attori. Tra i nomi già annunciati spiccano Riccardo Scamarcio e Kasia Smutniak, due interpreti che negli anni hanno costruito carriere capaci di attraversare anche i confini nazionali.

Accanto a loro troveremo Rupert Everett e Darko Peric, mentre il ruolo principale è stato affidato a Jaakko Ohtonen, chiamato a interpretare Gesù dopo la prova di Jim Caviezel nel film originale La passione di Cristo. Maria Maddalena avrà invece il volto di Mariela Garriga.

La presenza italiana si fa sentire anche dietro le quinte. Per girare entrambi i capitoli, la produzione ha sfruttato gli spazi di Cinecittà e si è spostata nel Sud Italia, scegliendo alcune ambientazioni in Puglia e Basilicata.

Una decisione accolta con entusiasmo da Rai Cinema. Il suo amministratore delegato, Paolo Del Brocco, ha infatti evidenziato l'importanza di un progetto internazionale capace di coinvolgere il settore cinematografico italiano, dai professionisti del set alle maestranze specializzate.

Dopo La Passione di Cristo, Mel Gibson riuscirà a sorprendere ancora?

Monica Bellucci in La passione di Cristo

Era il 2004 quando La Passione di Cristo arrivò nelle sale, trasformandosi fin da subito in un vero caso cinematografico. Il pubblico rispose con incassi enormi, mentre la critica si divise soprattutto sulla violenza delle immagini e sulle scelte narrative del regista.

Quel film, però, continua a occupare un posto particolare nella filmografia di Gibson. Riprenderne l'universo dopo così tanto tempo significa quindi confrontarsi con aspettative importanti, oltre che con un pubblico molto diverso da quello di vent'anni fa.

A sostenere la nuova operazione ci sarà anche Leone Film Group, il cui presidente Andrea Leone ha ribadito la fiducia nel progetto e la soddisfazione di poterlo presentare agli spettatori italiani.

La Resurrezione di Cristo si prepara così a diventare uno degli appuntamenti cinematografici più interessanti del 2027. Mel Gibson riuscirà a ritrovare la forza visiva del suo film più discusso, raccontando questa volta ciò che viene dopo la crocifissione?