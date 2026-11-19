Chi è la Strega Verde di Latveria che vedremo in Avengers: Doomsday? Una teoria collega il personaggio a una potente figura già apparsa nel MCU (e non è Scarlet Witch).

Il mistero delle streghe di Latveria di Avengers: Doomsday si fa sempre più interessante. Da quando i costumi delle presunte alleate di Doctor Doom sono stati mostrati al San Diego Comic-Con, i fan Marvel hanno iniziato a cercare indizi sulla loro identità. E se la risposta fosse davanti ai nostri occhi già da due anni?

Una nuova teoria, infatti, suggerisce che dietro la Strega Verde possa nascondersi un personaggio introdotto nel 2024, capace di cambiare completamente gli equilibri del prossimo film degli Avengers. E, contrariamente a quanto immaginano in molti, non si tratterebbe di Wanda Maximoff (che con il colore verde ha poco a che fare).

Attenzione: seguono spoiler su VisionQuest e Agatha All Along.

Avengers: Doomsday, potremmo già aver conosciuto la Strega Verde

Avengers: Doomsday

Il ritorno di Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen, nel finale di VisionQuest ha alimentato le ipotesi sul suo coinvolgimento nei piani di Victor von Doom in Avengers: Doomsday. Alcuni appassionati hanno associato Wanda alla misteriosa figura vestita di verde, anche per i riferimenti a una particolare storyline dei fumetti.

Ma c'è un'altra candidata molto più interessante: Rio Vidal, interpretata da Aubrey Plaza in Agatha All Along.

Introdotta come una vecchia fiamma di Agatha Harkness, Rio si è rivelata essere la personificazione della Morte, un'entità legata all'equilibrio naturale tra vita e distruzione.

La serie Disney+ aveva già fornito un indizio piuttosto esplicito, in questo senso. Durante il viaggio lungo la Strada delle Streghe, Rio viene infatti identificata come la Strega Verde originale, una figura che incarna il ciclo della natura, dalla nascita alla decomposizione.

Un'identità che la renderebbe una candidata perfetta per il ruolo, soprattutto considerando quanto il MCU abbia insistito sul suo legame con le leggi fondamentali dell'esistenza.

Doctor Doom e Morte potrebbero avere un obiettivo comune?

Una scena di Agatha All Along con Aubrey Plaza

L'eventuale coinvolgimento di Rio aprirebbe uno scenario particolarmente interessante. Perché un'entità incaricata di preservare l'ordine naturale dovrebbe collaborare con un personaggio pericoloso come Doctor Doom, interpretato da Robert Downey Jr.?

La risposta potrebbe trovarsi proprio nelle incursioni multiversali, le collisioni tra universi che minacciano la sopravvivenza di intere realtà.

Se questi eventi rappresentassero una violazione dell'equilibrio cosmico, Morte potrebbe avere tutto l'interesse a fermarli. Una motivazione che, almeno inizialmente, coinciderebbe con quella dichiarata da Victor von Doom.

Alcune battute attribuite ai personaggi nei materiali promozionali sembrerebbero inoltre prestarsi a una lettura in questa direzione. Tra queste, il riferimento di Magneto all'inevitabilità della morte e quello di Doom al proprio dominio sull'Inferno.

Naturalmente, si tratta di interpretazioni che non confermano la presenza di Aubrey Plaza nel film.

Avengers: Doomsday potrebbe recuperare un importante personaggio dei fumetti

Un simile sviluppo avrebbe anche un significato particolare per gli appassionati dei Marvel Comics.

Nei fumetti, infatti, Lady Death è strettamente associata a Thanos, che arriva a sterminare metà della popolazione dell'universo nel tentativo di conquistarne l'attenzione.

Il MCU ha scelto una strada differente per il Titano Pazzo, ma l'introduzione di Rio Vidal ha finalmente portato sullo schermo una propria versione dell'entità. Adesso potrebbe essere arrivato il momento di sfruttarne il potenziale anche al cinema.

Per il momento, l'identità della Strega Verde rimane un mistero e non esistono conferme su un ritorno di Aubrey Plaza. Ma l'ipotesi offre una chiave di lettura intrigante.