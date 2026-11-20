La storica attrazione del parco di Orlando si fermerà dall'11 gennaio per un intervento che durerà diversi mesi: Disney promette nuove sorprese e piccoli aggiornamenti scenografici, senza stravolgere l'identità di una delle esperienze più amate dai visitatori.

Chi ha in programma un viaggio a Walt Disney World nel 2027 dovrà probabilmente rinunciare a una delle attrazioni più iconiche del Magic Kingdom. Pirati dei Caraibi chiuderà infatti dall'11 gennaio per una ristrutturazione che la terrà fuori servizio per gran parte dell'anno. La notizia è stata riportata da Entertainment Weekly, che ha appreso da Disney i dettagli dell'intervento.

Più dettagli e nuovi effetti nella grotta dei pirati

Non è stata ancora comunicata una data precisa per la riapertura, ma l'ipotesi è che i lavori possano concludersi verso la fine del 2027. L'obiettivo non è costruire un'esperienza completamente diversa: Disney intende arricchire alcune sequenze, intervenendo su scenografie, illuminazione ed effetti, senza rinunciare all'atmosfera tradizionale della crociera tra i pirati.

Una scena di Pirati dei Caraibi

Alcune anticipazioni sono arrivate attraverso un nuovo episodio della serie We Call It Imagineering, dedicata al lavoro dei creativi Disney. Chris Weck, membro del team Imagineering, ha spiegato che una delle aree interessate sarà la scena della spiaggia che i visitatori incontrano poco dopo la partenza delle imbarcazioni.

Attualmente il passaggio mostra i resti scheletrici di alcuni pirati, circondati da granchi e altri dettagli macabri. Con il restyling, la sequenza dovrebbe acquisire maggiore profondità narrativa: entrando nella grotta, i visitatori vedranno comparire nuovi dettagli legati al tesoro, accompagnati da interventi sull'illuminazione e sugli elementi scenografici.

Weck ha precisato che non verrà modificata la storia dell'attrazione. Gli interventi serviranno piuttosto a valorizzare ciò che è già presente, attraverso aggiunte discrete pensate per rendere la scena più coinvolgente.

Anche la sequenza della Hurricane Lagoon sarà interessata dai lavori. In questo caso non sono previsti cambiamenti agli oggetti di scena, ma Disney vuole intensificare la rappresentazione della tempesta, rendendola più spettacolare per chi attraversa la laguna a bordo delle imbarcazioni.

Nathaniel Rosneck, anch'egli parte del gruppo Imagineering, ha parlato dell'intenzione di aggiungere "un pizzico di magia" all'esperienza. Un'evoluzione che si inserisce nella filosofia dello stesso Walt Disney, consapevole della necessità di aggiornare nel tempo le attrazioni per conservarne il fascino.

La versione di Pirati dei Caraibi presente a Walt Disney World aprì nel dicembre 1973, circa sei anni dopo il debutto dell'attrazione originale a Disneyland in California, nel 1967. Il percorso conduce gli ospiti attraverso una cittadina costiera devastata dai pirati, tra scene animate, scheletri, tesori e il celebre brano Yo Ho (A Pirate's Life for Me), composto da X. Atencio e George Bruns.

Fu proprio l'attrazione californiana a ispirare, nel 2003, il film con Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow. In seguito, le versioni del parco hanno accolto anche animatronics ispirati ai personaggi della saga cinematografica. Disneyland, in California, ha recentemente introdotto un nuovo Audio-Animatronic in una delle scene principali, raffigurante un pirata che si trasforma in scheletro dopo aver tentato di impossessarsi di un tesoro proibito.

L'attrazione originale fu inoltre una delle ultime su cui Walt Disney lavorò personalmente prima della sua morte, nel 1966. Negli anni successivi il percorso è arrivato anche a Tokyo Disneyland nel 1983 e a Disneyland Paris nel 1992. Nel 2016 Shanghai Disneyland ha inaugurato una versione tecnologicamente più avanzata, con una storia completamente ambientata nell'universo dei film.

Le altre novità in arrivo a Walt Disney World

La chiusura di Pirati dei Caraibi si inserisce in una fase di importanti trasformazioni per il resort di Orlando. Negli ultimi anni altre attrazioni storiche hanno affrontato interventi di rinnovamento, tra cui Test Track a Epcot, Rock 'n' Roller Coaster agli Hollywood Studios, ora dedicata ai Muppet, e Big Thunder Mountain al Magic Kingdom.

La locandina di Pirati dei Caraibi

Sono inoltre in corso i lavori per diverse nuove aree tematiche. Agli Hollywood Studios è previsto uno spazio dedicato a Monsters & Co., mentre al Magic Kingdom arriverà Piston Peak, un progetto ispirato a Cars. Animal Kingdom ospiterà invece Tropical Americas, con attrazioni dedicate a Encanto e Indiana Jones. Tra le novità più attese figura infine Villains Land, la futura area consacrata ai grandi antagonisti Disney.

Per i fan dei pirati, però, l'appuntamento più importante resta quello con la riapertura della storica crociera. Disney promette di aggiungere nuovi dettagli senza cancellare ciò che l'ha resa un classico: bisognerà attendere la fine dei lavori per scoprire quanto questa promessa si tradurrà in cambiamenti visibili.