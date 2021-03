Waiting for the Barbarians, I Predatori, Alien Outpost, Le sorelle Macaluso e i voti DVD-Blu-ray-4K del mese

Nella nostra rubrica mensile DVD-Blu-Ray-4K le recensioni di: Waiting for the Barbarians, I predatori, Alien Outpost - L'invasione, Le sorelle Macaluso, Sorvegliato speciale, Tutti per 1 - 1 per tutti, Non conosci Papicha, Easy Living - La vita facile, La rivincita.

Oltre alle uscite principali homevideo di marzo di cui vi abbiamo già offerto la recensione, ovvero Wonder Woman 1984 (qui il blu-ray), The Gentlemen (qui il 4K UHD), Anna (qui il blu-ray) e Il Caso Pantani - L'omicidio di un campione (qui il blu-ray), il mese ha riservato altre molte release di rilievo che trattiamo nella nostra rubrica mensile di recensioni DVD, Blu-ray e 4K. A partire da Waiting for the Barbarians, presentato a Venezia 2019 e con un supercast comprendente Johhny Depp e Robert Pattinson. A seguire l'esordio folgorante alla regia di Pietro Castellitto, ovvero I predatori.

Spazio poi alla fantascienza di qualche anno fa, ovvero Alien Outpost - L'invasione, seguito dall'emozionante Le sorelle Macaluso che ha raccolto favori a Venezia 2020. Spazio poi alla versione 4K UHD di un cult come Sorvegliato speciale, e poi a seguire Tutti per 1 - 1 per tutti con gli irresistibili Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Pierfrancesco Favino. A chiudere tre film più nascosti ma da non perdere, come Non conosci Papicha, Easy Living - La vita facile e La rivincita.

Waiting for the Barbarians: la recensione del blu-ray

IL FILM. Un super cast agli ordini del colombiano Ciro Guerra, con Mark Rylance mattatore e Johnny Depp e Robert Pattinson nella parte di personaggi spietati: c'era tanta attesa per l'approdo in homevideo di Waiting for the Barbarians, visto a Venezia 2019 e poi per poche settimane nei cinema lo scorso autunno. Il film vede protagonista un mite e tranquillo magistrato che amministra un avamposto di frontiera al confine di un impero senza nome. La sua serenità finirà quando il colonnello Joll, mandato sul posto per riferire sulla sicurezza al confine e l'eventuale pericolosità dei "barbari" del luogo, utilizzerà negli interrogatori maniere brutali e torture.

IL BLU-RAY. Grazie all'ottimo blu-ray CG-Iervolino Entertainment, Waiting for the Barbarians è disponibile anche in alta definizione. Oltre a un video straordinario, il prodotto offre anche un ottimo audio in DTS HD 5.1, che a lunghi momenti tranquilli con dialoghi peraltro cristallini, rivela la sua bontà nel calore della colonna sonora e in alcune sequenze movimentate, su tutte quella della tempesta di sabbia, con i diffusori a urlare vento da tutti i lati avvolgendo lo spettatore con grande efficacia. Buoni anche gli extra, visto che oltre al trailer troviamo un making of di 12' con interviste e momenti sul set, e addirittura 42 minuti di scene eliminate.

DA NON PERDERE. Ma il pezzo forte dell'edizione è certamente il video, uno dei migliori mai visti in blu-ray. Il quadro è stupendo con una compattezza esemplare, un croma vivido e rigoroso e un dettaglio a dir poco granitico in ogni circostanza. Fin dalle panoramiche iniziali è percepibile ogni piccola pietra, poi si possono ammirare la consistenza della sabbia, i dettagli degli abiti, i particolari dei volti, ma il quadro non vacilla neanche in oscurità o nelle scene illuminate solo da candele o deboli fiamme. Anche in questi casi le immagini sono solide e i dettagli emergono dalle ombre.

I VOTI. Video: 9 - Audio: 7,5 - Extra: 7,5

I predatori: la recensione del DVD

IL FILM. Presentato all'ultimo festival di Venezia, ha vinto il premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura. Certamente un bel debutto per Pietro Castellitto, che ne I predatori sfodera uno stile surreale e feroce, con un tono dissacrante e pungente per descrivere i rapporti tra genitori e figli e senza salvare nessuno. Nel film, che pur fra alti e bassi colpisce nel segno, due famiglie agli antipodi come estrazione, una borghese e intellettuale, l'altra proletaria e fascista, condividono le stesse infelicità e la stessa città. A causa di un banale incidente, i due mondi entreranno in contatto.

IL DVD. I predatori arriva in homevideo solo in DVD, con un prodotto Rai Cinema distribuito da Eagle Pictures. Nonostante la mancanza dell'alta definizione si senta sulle panoramiche o nelle scene con la vegetazione, il video è di buonissima qualità, e anzi sui primi piani dei grotteschi protagonisti, regala anche un dettaglio di livello. Il croma è vivace senza strafare, ma è buona anche la tenuta del quadro nelle scene scure, con un nero profondo. Ancora più convincente l'audio, mentre negli extra troviamo solo Backstage: uno sguardo nella gabbia dei predatori, contributo di 13 minuti dallo stile simpatico e interessante, che rivela Pietro Castellitto al lavoro sul set.

DA NON PERDERE. Ottimo come detto l'audio. Il dolby digital 5.1 si fa apprezzare subito con i rombi dei motori e con il botto iniziale che suona bello potente dai diffusori e dal sub. In genere comunque, in mezzo a dialoghi sempre chiari e dal buon timbro, il coinvolgimento è sempre valido grazie a un'ambienza ricca, caratterizzata non solo dalla vivacità di alcuni spari, ma anche dalle tante sfumature sonore che arricchiscono scene spesso surreali.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 6,5

Alien Outpost - L'invasione: la recensione del blu-ray

IL FILM. Approda finalmente in homevideo Alien Outpost - L'invasione, film del 2014 diretto da Jabbar Raisani. A un'unità dell'esercito in missione in un avamposto circondato da sopravvissuti di una razza aliena di guerrieri invasori, si aggrega una troupe di documentaristi. Ma quando l'unità va in territorio nemico per salvare un membro della troupe scomparso, scopre che gli alieni stanno programmando una seconda invasione della Terra.

IL BLU-RAY. Grazie a Koch Media, Alien Outpost - L'invasione è disponibile anche in alta definizione con un blu-ray eccellente sul piano tecnico ma povero di extra, visto che è presente solamente il trailer. Il video è spesso morbido e soprattutto risente dello stile documentaristico con macchina da presa spesso in movimento nei momenti di maggior tensione e sequenze volutamente sporche. In realtà, a parte le fisiologica mancanza di nitidezza, il video è ottimo perché il quadro resta pulito, senza sbavature, con un croma vivace e un buon dettaglio. Nei momenti delle finte interviste in studio, poi, il quadro è di grande spessore con un nero profondo e solido.

DA NON PERDERE. Ma ancora meglio è il reparto audio, con le tracce DTS HD 5.1 sia in italiano che in inglese. I momenti delle sparatorie e quelli più frenetici (che non sono molti a dire la verità), regalano infatti un'esperienza molto coinvolgente, con asse posteriore attivo e fronte anteriore preciso, oltre a numerosi panning. Da sottolineare poi i particolari effetti sonori sprigionati dagli alieni, che offrono una robusta sensazione di energia quasi elettrica, ben catturata da tutti i diffusori e dal sub.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8,5 - Extra: 4

Sorvegliato speciale: la recensione del 4K UHD

IL FILM. A poco più di 30 anni dalla sua uscita, Sorvegliato speciale entra nella collana 4Kult di Eagle per omaggiare il film con Sylvester Stallone nei panni del carcerato Leone, vessato e perseguitato dal malvagio direttore di prigione interpretato da Donald Sutherland. Quest'ultimo, proprio mentre Leone sta per uscire dopo aver scontato una pena per reati minori, lo fa trasferire in una struttura durissima di massima sicurezza, per vendicarsi di un vecchio episodio.

IL 4K UHD. Come detto, Eagle porta nella collana 4Kult Sorvegliato speciale, con un video pienamente convincente. Purtroppo l'edizione con slipcover a due dischi (c'è anche il blu-ray) è completamente priva di extra, ma nella confezione troviamo una card da collezione. L'audio in italiano è limitato a un Dolby digital 2.0, comunque pulito e dalla discreta spazialità, anche se con dialoghi un po' limitati in frequenza. Meglio il DTS HD 5.1 inglese, che ha maggior ampiezza sui surround anche se bassi non esaltanti.

DA NON PERDERE. Ma è ovvio che per una versione 4K il pezzo forte è il video, e sotto questo aspetto l'edizione soddisfa pienamente le attese. Il quadro offre immagini con un bel dettaglio fine su volti e luoghi della prigione, con una leggera grana piacevolmente naturale, che solo in qualche scena dalla luminosità estrema si fa un po' invadente e grossolana. Ottima la tenuta nelle scene scure, dove i dettagli affiorano bene dalle ombre, mentre il croma è sobrio con alcuni picchi di vivacità. Anche l'HDR fa la sua parte, esaltando alcune tonalità rossastre, che diventano particolarmente accese.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 6,5 - Extra: 4

Le sorelle Macaluso: la recensione del blu-ray

IL FILM. Presentato a Venezia 2020, Le sorelle Macaluso ha riscontrato parecchi favori nella critica. E a ragione visto che il film di Emma Dante riesce a rappresentare lo scorrere del tempo e raccontare le vite e i caratteri di cinque sorelle cresciute all'ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo, passando dall'infanzia all'età adulta e poi alla vecchiaia, con una tragedia a segnare il destino di tutte quante.

IL BLU-RAY. Per Le sorelle Macaluso approdo in homevideo anche in alta definizione, grazie al blu-ray targato Teodora-CG. Il video è di buona qualità e riesce, pur nelle atmosfere soffuse che caratterizzano gli interni della casa, a offrire un ottimo dettaglio che scava nei volti sempre più vecchi e sofferenti delle protagoniste. Più esuberante, anche nel croma, la parte delle cinque ragazze al mare. Ancora più convincente l'audio in DTS HD 5.1: già nella scena della colombaia c'è una suggestiva sensazione di essere circondati dai volatili. Ma anche i momenti più vivaci come le scene in mare, nonché la bella colonna sonora, sono caratterizzati da un asse posteriore frizzante e preciso.

DA NON PERDERE. Extra non numerosi, ma curiosi e interessanti. Oltre al trailer troviamo Album, un contributo che dura 11 minuti con lo scorrere delle foto sulla storia del film e la lavorazione sul set con audio in francese e puntuali sottotitoli. Troviamo poi Provini (5' minuti in tutto) e Workshop (altri 5 minuti), nei quali si vedono gli interpreti giovani e quelli più anziani di ogni personaggio, a cercare di trovare un'omogeneità di gesti e comportamenti.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 7

Tutti per 1 - 1 per tutti: la recensione del DVD

IL FILM. Seguito di Moschettieri del Re: La Penultima Missione, Giovanni Veronesi dirige anche Tutti per 1 - 1 per tutti (uscito in streaming lo scorso Natale) e ripresenta in scena Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo in quella che è soprattutto una favola per bambini: gli ormai arrugginiti tre moschettieri sono richiamati dalla Regina Anna d'Austria per un'ultima missione che li porterà alla fine a scegliere tra la fedeltà alla Corona e quella all'amicizia.

IL DVD. Tutti per 1 - 1 per tutti è uscito in homevideo solamente in DVD, un prodotto targato CG/Vision Distribution soddisfacente sul piano tecnico ma povero di extra, visto che è presente solamente un backstage di 3 minuti con momenti sul set. Il video ha un dettaglio molto morbido e a dire il vero soffre i fondali e fatica a riprodurre in modo efficace la sontuosa dimora della regina o le scene con la vegetazione. Queste sequenze sono un po' impastate e i contorni sono poco netti, molto meglio i primi piani e il croma, sempre vivace e brillante.

DA NON PERDERE. Decisamente più convincente l'audio, presente con un Dolby digital 5.1 piuttosto frizzante nelle scene più movimentate e nella resa dell'avvolgente colonna sonora. Soprattutto nel finale, l'impatto dei cannoni è di quelli importanti e soprattutto va segnalato un suggestivo panning con i cavalli che arrivano dall'asse posteriore e proseguono su quello frontale.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7,5 - Extra: 5

Non conosci Papicha: la recensione del DVD

IL FILM. Rivelazione al Festival di Cannes e vero inno alla libertà, Non conosci Papicha firmato dalla regista Mounia Meddour si svolge nell'Algeria degli anni Novanta. Una ragazza che studia francese all'università e sogna di diventare stilista, vede i suoi sogni infrangersi sull'ondata di fondamentalismo religioso che precipita il paese nel caos. Lei cerca di proseguire nei suoi intenti insieme alle sue amiche organizzando una sfilata dei suoi abiti, combattendo una grande battaglia di libertà.

IL DVD. Non conosci Papicha è arrivato in homevideo con un DVD CG-Teodora di buon livello tecnico, ma purtroppo povero di extra, visto che c'è solamente il trailer. Il video è la parte migliore dell'edizione, ma va detto che anche l'audio in Dolby digital 5.1 riesce a riprodurre una buona ambienza quando la scena lo richiede, ad esempio nella discoteca nella parte iniziale, oltre a offrire un certo pathos nei momenti di maggior tensione.

DA NON PERDERE. Il video come detto è pienamente convincente, con le immagini che trasmettono bene le atmosfere di Algeri e le sensazioni di grinta oppure di angoscia che rispecchiano l'animo della protagonista. Le tante scene notturne mostrano comunque un nero profondo e una buona tenuta del quadro, che si mantiene sempre compatto anche negli interni a parte un paio di sbavature su alcuni fondali. Per il resto c'è un buon dettaglio sia sui primi che nei medi piani.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 4

Easy Living - La vita facile: la recensione del DVD

IL FILM. Sguardo interessante e originale sul tema dei migranti, e opera ben accolta al Torino Film Festival, Easy Living - La vita facile è un film diretto da Orso Miyakawa e Peter Miyakawa, fratelli cresciuti tra Torino, Milano e Tokyo e formatisi negli Stati Uniti. La vicenda si svolge a Ventimiglia dove le vite di una ragazza che approfittando del confine contrabbanda medicinali e sigarette e di suo fratello, si incrociano con quella di un maestro di tennis americano. Il terzetto fa amicizia con l'immigrato Elvis, fino a decidere di aiutarlo a varcare il confine con la Francia per raggiungere a Parigi la moglie incinta.

IL DVD. Easy Living - La vita facile è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang-I Wonder. Oltre a un ottimo video, il prodotto gode anche di un buon reparto audio, con un Dolby digital 5.1 che oltre a dialoghi puliti è caratterizzato da una discreta ambienza generale, capace di riprodurre bene sia la vita alla frontiera che i momenti del tennis, oltre alla colonna sonora. Negli extra, oltre al trailer, solo lo spot integrale sull'arte della seduzione che si intravede nel film.

DA NON PERDERE. Come si diceva, ottimo il video, che riesce a limitare i limiti del formato a qualche piccola sbavatura sui fondali, ma per il resto offre un quadro compatto, un buon dettaglio generale su primi e medi piani, e soprattutto un croma vivace che rispecchia bene la frenesia della Ventimiglia di frontiera.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 5

La rivincita: la recensione del DVD

IL FILM. Le difficoltà economiche di due fratelli pugliesi e delle loro famiglie, e le rocambolesche avventure per risolverle: questa la storia di La rivincita, film diretto da Leo Muscato con Michele Venitucci e Michele Cipriani, e basato sul romanzo di Michele Santeramo. Tra espropri di terreni, paturnie delle mogli, scelte dolorose, prestiti pericolosi e ritrovata voglia di paternità e maternità, le due famiglie ne passeranno di tutti i colori per sconfiggere la miseria che le perseguita.

IL DVD. Approdo in DVD per La rivincita con un prodotto targato Mustang/Altre Storie. A una sezione extra composta dal solo trailer, fa da contraltare un buon reparto tecnico, soprattutto nel video molto efficace. Più che soddisfacente anche l'audio in Dolby digital 5.1, che oltre a dialoghi chiari e puliti presenta una buona ambienza generale, con un'efficace dislocazione spaziale degli effetti sonori che si può apprezzare soprattutto nel passaggio delle autovetture e nel lavoro in campagna.

DA NON PERDERE. La parte migliore resta comunque il video, che presenta alcune sbavature su qualche fondale ostico con leggere sgranature, ma per il resto offre un quadro abbastanza compatto anche nelle panoramiche e in presenza di elementi difficili come la vegetazione. Buono il dettaglio generale, con resa efficace dei primi piani dei protagonisti.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 4