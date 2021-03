Il caso Pantani - L'omicidio di un campione in blu-ray, la recensione: i segreti della Deluxe Limited Edition

Il caso Pantani - L'omicidio di un campione: un'immagine

Lo scorso ottobre, in tempo prima della chiusura dei cinema, fu programmato per tre giorni nelle sale riscontrando uno straordinario successo. Adesso, come vederemo nella recensione de Il Caso Pantani - L'omicidio di un campione in blu-ray, il film di Domenico Ciolfi è disponibile in homevideo grazie a Koch Media. Anzi, per l'occasione si sono fatte le cose in grande, perché il film è disponibile in una edizione deluxe e limitata che proprio grazie a Koch media abbiamo potuto ammirare.

A 17 anni dalla scomparsa del Pirata, Il caso Pantani - L'omicidio di un campione è una ricostruzione accurata e avvincente degli ultimi cinque anni di vita del campione romagnolo, ma per il taglio che è stato dato al film, è allo stesso tempo un noir contemporaneo, un thriller, ma anche un film d'inchiesta, un biopic, una richiesta di giustizia per la distruzione di un mito. Ci sono ben tre attori a interpretare Marco Pantani in tre momenti chiave della sua vita: a Madonna di Campiglio nel momento della squalifica (Brenno Placido), nel periodo successivo a Cesenatico (Marco Palvetti) e infine quello a Rimini nel momento della tragedia (Fabrizio Rongione).

Una Deluxe Edition con oltre due ore di extra strepitosi

Come si diceva, oltre alle normali edizioni, ce n'è una davvero sontuosa per un film italiano, ovvero l'edizione deluxe limitata: l'elegante confezione slipcase comprende due dischi (uno tutto dedicato ai numerosi extra) e un booklet esclusivo da 12 pagine. E partiamo proprio dai contenuti speciali, oltre due ore di materiale tutto contenuto nel secondo disco, che per qualità e quantità rappresentano una perla rarissima per un prodotto italiano. Si comincia con quattro scene eliminate (Il massaggio, Sotto assedio, Incubi notturni, La festa sul molo) e due integrali (L' ipotesi B, I giubbotti) per un totale di 8 minuti e mezzo. A seguire una sezione promozionale, con tre trailer, due clip (Le scommesse clandestine, Dalla realtà al film) e poi Countdown, ovvero altre otto brevissime clip promozionale in avvicinamento all'uscita in sala. Durata totale della sezione 8 minuti.

Il caso Pantani - L'omicidio di un campione: una foto del film

Ed eccoci poi alle featurette vere e proprie. Si parte con Un uomo, tre interpreti (27'), che descrive appunto la scelta di far interpretare Pantani da tre attori, con tutte le difficoltà e le conseguenze del caso. Si prosegue con Le donne del Pirata (26'), ovvero la fidanzata (anche qui tra l'altro c'è un doppio ruolo dell'attrice), la manager e la mamma di Marco, per passare poi a Gli amici del Pirata (15'), con focus su chi gli è stato davvero vicino, su tutti il perosnaggio di Libero De Rienzo. A seguire L'Avvocato (7'), sul perosnaggio intepretato da Francesco Pannofino che tira le fila dell'inchiesta, quindi La fotografia di Agostino Castiglioni (8'), La scenografia di Tonino Zera (11 e mezzo) e Le musiche di Nico Canzoniero (12'), che approfondiscono ovviamente altri tre settori fondamentali del film.

Il caso Pantani - L'omicidio di un campione: un'immagine del film drammatico

Il video: un buon dettaglio e fotografia a tre fasi

Il caso Pantani - L'omicidio di un campione: una sequenza del film

La special edition de Il caso Pantani - L'omicidio di un campione è convincente comunque anche sul piano tecnico. A partire da un video che rivela un dettaglio brillante in quasi tutte le circostanze (a parte ovviamente le immagini d'archivio dalla tv volutamente granulose), beneficiando anche di un quadro sempre luminoso, anche nei tanti interni fra camere di hotel o la casa di Cesenatico.

Il caso Pantani - L'omicidio di un campione: Francesco Pannofino in una scena del film

Le immagini hanno sempre spessore e solidità, i volti dei tre Pantani sono ricchi di particolari, da rilevare solo qualche minimo cenno di banding su alcune pareti a tinta uniforme. Per il resto il video è davvero piacevole grazie anche a un croma molto vivace, che poi si fa più cupo nell'ultima parte tragica: apprezzabili infatti anche le differenze cromatiche fra le tre fasi della vita del Pirata, che rispecchiano le scelte della fotografia.

Il caso Pantani - L'omicidio di un campione: una scena del film

L'audio: il suggestivo battito del cuore del Pirata

Il caso Pantani - L'omicidio di un campione: una scena del film

L'audio, presente con una traccia DTS HD 5.1, offre dialoghi cristallini e ampi in frequenza, mentre per quanto riguarda l'ambienza non ha molte occasioni nelle quali mettersi in mostra, anche se la riproduzione dei pochi effetti sonori è sempre corretta. Dove invece il reparto si fa valere è nella colonna sonora: le musiche sono riprodotte con calore e ampio respiro, regalando una bella sensazione di avvolgimento, ma ci sono anche alcune chicche sonore come il battito del cuore spesso usato, che risulta molto suggestivo grazie a un sub che in questi frangenti sfodera peso e muscoli.