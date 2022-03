Madres Paralelas, A Chiara, Sibyl, Salvatore - Il calzolaio dei sogni e i voti blu-ray-dvd del mese. Parte 1

Madres Paralelas: Penélope Cruz in un primo piano

Febbraio è stato un mese intenso e ricco di uscite importanti in homevideo che abbiamo analizzato singolarmente nel dettaglio (ai rispettivi link trovate le recensioni 4K e blu-ray di Eternals, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Freaks Out, Cry Macho e Ghostbuster Legacy), ma ci sono anche tanti altri titoli da scoprire o riscoprire che andiamo a esaminare nella nostra rubrica homevideo di recensioni DVD e Blu-ray. Questa prima parte della nostra rubrica mensile si apre con Madres Paralelas, l'ultimo film di Pedro Almodovar, e poi con l'intenso A Chiara, ottimo lavoro di Jonas Carpignano.

Madres Paralelas: Penélope Cruz e Milena Smit in una scena

Si prosegue con il curioso ed enigmatico dramma psicologico Sibyl - Labirinti di donna, per poi passare un imperdibile documentario firmato da Luca Guadagnino, ovvero Salvatore - Il calzolaio dei sogni, dedicato alla vita e all'incredibile carriera di Salvatore Ferragamo tra l'Italia e gli States. A chiudere un altro documentario molto particolare, La pittrice e il ladro, che descrive un'amicizia davvero bizzarra e curiosa.

Madres Paralelas: la recensione del DVD

IL FILM. Ha aperto il Festival di Venezia 2021 e con Penelope Cruz ha vinto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile, ora Madres Paralelas è approdato in homevideo. Il film di Pedro Almodóvar vede protagoniste Janis (la Cruz) e Ana (Milena Smit), due donne single molto diverse tra loro che partoriscono praticamente assieme: tra le due si instaura un forte legame. Il destino però complicherà in modo davvero incredibile le loro vite.

IL DVD. Madres paralelas è uscito in homevideo con il DVD targato Warner Bros. Home Entertainment. Il video è di buon livello, a tratti addirittura eccellente per il formato, sia per il dettaglio di primi e medi piani, sia per il croma brillante e vigoroso, come spesso capita nei film di Almodovar. Purtroppo a volte sullo sfondo si creano sgranature evidenti attorno alle figure e aliasing sui contorni, che fanno emergere i limiti del formato. Più convincente l'audio, mentre negli extra, oltre al trailer, troviamo una galleria fotografica e un making of dal totale di 7 minuti e diviso in quattro sezioni: regia e produzione, Scenografia, Fotografia e suono, Trucco e costumi.

Una scena di Madres paralelas

DA NON PERDERE. Bello corposo e frizzante l'audio, sia nella traccia italiana che in quella originale, entrambe in Dolby Digital 5.1. La colonna sonora è sempre calda e avvolgente, con un delicato apporto dei bassi e il coinvolgimento di tutti i diffusori, e anche se il film è tranquillo e composto da dialoghi, si riscontra un'ambienza ricca di effetti sonori anche minimi che circondano piacevolmente lo spettatore.

I VOTI: Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 6

Madres Paralelas, la recensione: nel grembo del passato

Madres paralelas: un'immagine del film

A Chiara: la recensione del blu-ray

IL FILM. Ancora un riconoscimento a Cannes per Jonas Carpignano, il cineasta italiano nato a New York che con A Chiara mette in scena la vicenda di una ragazza di Gioia Tauro, che dopo una festa per i diciott'anni della sorella maggiore, al mattino dopo scopre che il padre è partito improvvisamente. Chiara cercherà di capire perché il padre è sparito: sarà un'indagine personale che le farà scoprire una verità fino ad allora sconosciuta, che la porterà a riflettere su che tipo di futuro vuole per sé stessa.

IL BLU-RAY. A Chiara è disponibile in homevideo anche in alta definizione con il blu-ray Lucky Red distribuito da Koch Media. Un prodotto davvero eccellente a tutti i livelli, sia sul piano tecnico che per gli extra. Il video rispecchia lo stile grintoso del film, con una grana a tratti evidente e un dettaglio di buon livello, notevole anche la tenuta anche nelle numerose scene buie, tra rifugi e oscurità. Ma ancora più convincente l'audio in DTS HD 5.1 che sfrutta alcuni momenti sonori intensi del film tra musica ed effetti per regalare bassi muscolari e potenti, una dinamica di tutto rilievo e un asse posteriore sempre attivo.

A Chiara: una sequenza

DA NON PERDERE. Ottime notizie anche dagli extra. Oltre al trailer a un cortometraggio denominato anch'esso A Chiara (11' e mezzo), troviamo un bellissimo Making of di ben 43 minuti intitolato L'inaspettato - Fare un film in tempi precari: si tratta di un appassionante diario di produzione che oltre a descrivere bene il lavoro sul set, racconta come la pandemia abbia interrotto le riprese e di come si sia poi ricominciato il lavoro sul set convivendo sempre con una situazione piuttosto complicata.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8,5 - Extra: 8

A Chiara, recensione: le colpe del padre e della figlia

A Chiara: una scena

Sibyl - Labirinti di donna: la recensione del DVD

IL FILM. Preentato a Cannes, Sibyl - Labirinti di donna è un film diretto da Justine Triet con Virginie Efira e Adèle Exarchopoulos. Nel film Sibyl abbandona la professione di psicologa per dedicarsi alla scrittura. L'ultima sua paziente è Margot, una giovane attrice che la supplica di aiutarla: tra le due si instaura un rapporto profondo che sconvolgerà le loro vite e porterà Sibyl a vivere avventure inaspettate.

IL DVD. Sibyl - Labirinti di donna è disponibile in homevideo grazie al DVD targato CG-Valmyn. Buono il video, ma anche l'audio in Dolby Digital 5.1 italiano e francese fa il suo dovere, con dialoghi convincenti e con una resa dal discreto impatto quando entra una musica piuttosto intensa o quando c'è da riprodurre il vento sulla scogliera o le onde del mare. Da registrare però una sfasatura temporale dei sottotitoli italiani nel paio di occasioni in cui c'è qualche scritta francese sullo schermo. Negli extra solamente il trailer.

Sibyl - Labirinti di donna: Virginie Efira in un'immagine

DA NON PERDERE. Convincente il video, che solamente nelle scene molto scure mostra un nero un po' opprimente, in ogni caso anche in questi frangenti il quadro resta sempre compatto. Per il resto, a parte un leggero rumore video in qualche sequenza, le immagini sono piacevolmente solide e con un dettaglio certamente buono per il formato, sia sui primi che i medi piani. Di buona qualità anche il croma che sfodera colori piuttosto vivaci.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 6,5 - Extra: 4

Sibyl - Labirinti di donna, la recensione: scrittura, psicologia e sesso allo specchio

Sibyl - Labirinti di donna: Adèle Exarchopoulos e Gaspard Ulliel in una scena

Salvatore - Il Calzolaio dei Sogni: la recensione del blu-ray

IL FILM. Presentato a Venezia 2020, ora il documentario Salvatore - Il Calzolaio dei Sogni approda in homevideo. Il film di Luca Guadagnino racconta con immagini di archivio, interviste, curiosità e buon ritmo la storia umana, artistica e professionale di Salvatore Ferragamo. Lo fa partendo dall'infanzia, poi le esperienze ad Hollywood a lavorare per le grandi attrici, quindi il ritorno in patria a Firenze per la definitiva consacrazione.

IL BLU-RAY. Salvatore - Il Calzolaio dei Sogni è disponibile anche in homevideo con il blu-ray distribuito da Koch Media. Un prodotto tecnicamente eccellente, ma povero di extra come comprensibile per un documentario, visto che c'è solamente il trailer. Il video è davvero ottimo, mentre l'audio in DTS HD 5.1 visto il genere di prodotto non ha un gran lavoro da svolgere: i dialoghi e le interviste sono comunque perfetti, la musica è calda e avvolgente e talvolta c'è anche una discreta spazialità nell'ambienza.

Salvatore - Il calzolaio dei sogni: Ferragamo in una foto d'archivio

DA NON PERDERE. Davvero super il video: le immagini realizzate per il documentario sono nitide e cristalline, con un gran livello di dettaglio e un croma forte e vibrante. Ma anche le tante immagini vecchie di archivio o di filmini privati, pur essendo fisiologicamente un po' sporche e talvolta piene di graffi, sono incredibilmente compatte e solide permettendo una visione sempre limpida senza sbavature.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 7 - Extra: 4

Salvatore - Il calzolaio dei sogni: Salvatore Ferragamo con Sophia Loren in una foto

La pittrice e il ladro: la recensione del DVD

IL FILM. Documentario norvegese pluripremiato in vari festival, La pittrice e il ladro racconta la nascita e lo sviluppo del curioso e bizzarro rapporto di amicizia tra la pittrice ceca Barbora Kysilkova e Karl, il ladro tossicodipendente che ha rubato i suoi preziosi quadri. L'artista diventerà addirittura la sua più stretta aiutante quando l'uomo viene ferito in un incidente d'auto e avrà bisogno di cure e di assistenza.

Il DVD. La pittrice e il ladro è disponibile in homevideo con il DVD targato CG-Wanted. Buono il video, mentre l'audio è presente con le tracce Dolby Digital 2.0 italiana e originale. In sostanza si tratta solamente di dialoghi e narrazioni, con pochi spunti ambientali, ma i parlati sono sempre chiari e puliti con un buon timbro, mentre la spazialità è limitata proprio per la natura del documentario. Negli extra il trailer del film e quello di altri due film della collana Wanted.

La pittrice e il ladro: una scena del film

DA NON PERDERE. Pur con qualche limite, il reparto migliore dell'edizione resta il video. Una volta passati i filmati d'archivio o quelli delle telecamere che ovviamente hanno una qualità precaria, il girato vero e proprio del documentario presenta un quadro piacevolmente compatto, con un dettaglio soddisfacente e un croma naturale, con poche sbavature su qualche fondale.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 6,5 - Extra: 5

La pittrice e il ladro, la recensione: quando un documentario sembra un'opera di finzione