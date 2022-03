Madres Paralelas stasera su Sky Cinema e NOW: il film di Pedro Almodóvar con Penélope Cruz in prima visione

Stasera su Sky Cinema Due alle 21:15, e in streaming su NOW, va in onda, in prima visione, Madres Paralelas, l'ultimo film di Pedro Almodóvar con Penélope Cruz.

Una prima visione "da Oscar" stasera su Sky Cinema Due alle 21:15 con Madres Paralelas, il film di Pedro Almodóvar, con Penélope Cruz e Milena Smit, premiato al Festival di Venezia 2021, con la vittoria della Coppa Volpi per Penélope Cruz, e nominato agli Oscar 2022 per la migliore attrice protagonista (sempre per per Penélope Cruz) e per la migliore colonna sonora.

Una scena di Madres paralelas

Madres paralelas, intenso dramma del maestro del cinema Almodóvar e delicato affresco femminile, vede protagoniste due donne e madri, forti eppure messe alla prova dalle loro debolezze. Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit) condividono la stessa stanza d'ospedale prima di partorire. Sono due donne single, entrambe alle prese con una gravidanza non programmata. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un'adolescente spaventata, contrita e traumatizzata.

Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell'ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.