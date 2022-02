Freaks Out in 4K UHD e Blu-ray, la recensione: un trattamento da blockbuster americano per il film di Mainetti

La recensione di Freaks Out in 4K UHD e Blu-ray: super edizione Eagle a due dischi con livello tecnico straordinario, card da collezione ed extra interessanti.

Freaks Out: un'immagine del lungometraggio

Un film italiano proposto in homevideo in 4K UHD è un vero e proprio evento, visto che ce ne sono pochissimi. Ma come vedremo nella recensione di Freaks Out in 4K UHD e Blu-ray, il trattamento di riguardo che Eagle Pictures ha riservato al film presentato a Venezia, è meritatissimo, perché il film di Gabriele Mainetti per confezione, originalità e coraggio è proprio uno di quelli che ha tutti i crismi per definirsi un'opera internazionale, con i connotati quasi da cinema americano. Dopo Lo chiamavano Jeeg Robot, Mainetti ha deciso di insistere su questa strana specie di supereroi italiani (in questo caso artisti di un circo che ricordano molto gli X-Men) per continuare a riflettere sui temi del diverso, con la curiosa trovata di ambientare il tutto nell'Italia occupata dai nazisti.

Edizione a due dischi, quattro card da collezione e un video da sogno

Freaks Out: un momento del film

Abbiamo potuto apprezzare grazie a Eagle Pictures l'edizione più prestigiosa di Freaks Out, appunto quella a doppio disco con le versione 4K UHD e Blu-ray. Un'edizione presentata in un'elegante confezione slipcover, con un packaging in cartoncino ad avvolgere l'amaray. All'interno sono presenti ben quattro card da collezione raffiguranti i protagonisti. Sul fronte video bisogna premettere che la fotografia del film è tutto fuorché realistica, tra atmosfere a tratti terrificanti, a tratti magiche. Ci sono vari giochi di luce, tanto fuoco a causa degli incendi, scene notturne: insomma il video era davvero sottoposto e una dura prova che il video 4K UHD passa a pieni voti proponendo immagini quasi da sogno.

Freaks Out: una foto dei protagonisti del film

È vero che talvolta le immagini possono apparire un po' morbide, ma come detto molto dipende dal girato. Per il resto, nonostante tutte le potenziali difficoltà, il quadro rimane solido, nitido e sempre ben dettagliato, e gestisce in maniera brillante i tanti effetti digitali. Inoltre la presenza dell'HDR10 esalta ancora di più la visione sotto l'aspetto cromatico e ben si adatta all'estetica esuberante del film con colori intensi, brillanti e a tratti esplosivi. Il blu-ray, oltre a pagare qualcosina sul piano del dettaglio più fine e di una maggiore pastosità nelle scene scure, è inferiore proprio sull'intensità cromatica, che risulta un po' più piatta, ma sia chiaro che stiamo comunque parlando di un video quasi al top per il formato, anche sul piano del dettaglio.

Freaks Out, la recensione: diversi nell'aspetto, classici nell'anima

Un audio folgorante per un film italiano: dinamica, potenza e bassi al top

Freaks Out: una sequenza

Ma dove l'edizione stupisce ancora di più è nel reparto audio, presentato con un eccezionale DTS HD Master Audio 7.1 che rappresenta anch'esso quasi un unicum per film italiani e mantiene il mix apprezzato in sala. Il risultato è entusiasmante: il bombardamento iniziale, i numeri del circo di Berlino, le visioni di Franz, ma soprattutto la battaglia notturna finale: in questi frangenti l'ascolto è uno spettacolo di botti, spari, esplosioni, suoni ed effetti sonori, con una dinamica davvero formidabile e una spazialità molto ampia che coinvolge continuamente tutti i diffusori e consente di essere avvolti da panning e da una miriade di effetti sempre ben posizionati. Anche i bassi sono muscolari e picchiano forte in certi momenti, mentre i dialoghi restano sempre chiari e con un ottimo timbro.

Freaks Out: un film italiano incompreso o cinema americano convenzionale?

Gli extra: quasi un'ora fra making of, effetti speciali, scene tagliate e storyboard

Freaks Out: una foto del film

Buona anche la sezione dedicata agli extra, con quasi un'ora di materiale che troviamo sul disco blu-ray. Si parte con un Making of di 13 minuti ben fatto e molto interessante, perché descrive i momenti delle riprese, i trucchi utilizzati sul set, i costumi, il tutto corredato da interventi di regista e del ricco cast, che ricordiamo comprende Claudio Santamaria, Pietro Castellitto e Giorgio Tirabassi. A seguire Effetti speciali (7'), una featurette che racconta come sono state realizzate alcune sequenze spettacolari, poi Scene eliminate (5') e uno speciale sulla Colonna sonora (11' e mezzo) del film. Si prosegue con Videogallery artwork (1' e mezzo) e con Storyboard (6' in tutto) di tre scene per capire come sono state costruite le inquadrature. A chiudere un divertente spot "Gel testa ferma" (30 secondi), due trailer e infine 3 minuti di divertenti Papere con alcuni sbagli sul set.