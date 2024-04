Madres Paralelas: la trama e il cast del film di Pedro Almodóvar con Penelope Cruz, in onda stasera su Rete 4

Stasera su Rete 4 alle 00:52, in seconda serata, va in onda Madres Paralelas, il film di Pedro Almodóvar presentato al Festival di Venezia nel 2021: ecco la trama e il cast.

Madres Paralelas, l'ultimo lungometraggio diretto da Pedro Almodóvar nel 2021, è il film, in onda stasera su Rete 4 alle 00:52, in seconda serata, scelto da Mediaset per festeggiare i 50 anni di Penelope Cruz. Presentato nel 2021 al Festival di Venezia, Madres Paralelas ha regalato all'attrice spagnola il ruolo più difficile della sua carriera ma anche la soddisfazione della Coppa Volpi come migliore attrice.

La trama

Madres Paralelas: Milena Smit e Penelope Cruz sono le due protagoniste Ana e Janis

Janis e Ana partoriscono lo stesso giorno, condividendo la stessa stanza in clinica. Nonostante due caratteri molto differenti, entrambe hanno degli aspetti in comune nella propria esistenza: sono appena divenute due madri single, dopo essere rimaste incinte quasi per caso.

Nonostante l'assenza di un partner, però, non si perdono d'animo. Janis è una donna matura che non avrebbe immaginato di essere ancora in età fertile, ma la gravidanza è stata come un ritorno alla giovinezza. Ana è invece giovanissima, con tutte le paure tipiche e comprensibili di chi, alla sua età, deve assumersi la responsabilità di crescere un figlio. In effetti è sempre stata indecisa sul portare avanti o meno la sua gravidanza.

Mentre cercano di rendersi conto di quanto la loro vita sarà da adesso completamente nuova, Janis incoraggia Ana, affinché la ragazza possa superare i dubbi e i timori che affollano la sua mente. Tra le due donne sembra nascere un legame, ma non possono ancora sapere quanto questa unione diverrà sempre più forte, nel momento in cui gli eventi prenderanno una piega assolutamente inattesa.

Il cast

Quando è iniziata la produzione di Madres paralelas, Pedro Almodóvar ha voluto accanto ancora una volta la sue muse, Penelope Cruz (alla settima collaborazione con il regista, che ormai lei definisce uno di famiglia), qui impegnata nel complesso ruolo di Janis, e Rossy de Palma (per l'ottava volta in un film di Almodóvar), qui interprete di Elena.

Nel film ci sono anche la giovane Milena Smit, co-protagonista nel ruolo di Ana, Aitana Sánchez-Gijón in quello di Teresa Ferreras, Israel Elejalde è Arturo, l'antropologo con cui Janis intrattiene una relazione, e Julieta Serrano, qui nei panni di Brigida.