Eternals in blu-ray, la recensione: lo show in homevideo dei nuovi eroi cosmici Marvel

La recensione di Eternals in blu-ray: il prodotto Disney regala un favoloso video, che brilla nel dettaglio e nella resa cromatica nonostante il look cupo.

Ha fatto discutere e ha diviso critica e appassionati: c'è chi lo ha amato per la svolta che ha segnato nell'Universo Cinematografico Marvel con l'introduzione di un team di dieci nuovi supereroi, chi invece lo ritiene uno dei meno convincenti e appassionanti film dei Marvel Studios. Al di là dei giudizi artistici, come vedremo nella recensione di Eternals in blu-ray, l'uscita homevideo del film dalla regista premio Oscar Chloé Zhao, che segue le vicende di un gruppo di eroi sovrumani che ha protetto la Terra fin dall'alba dell'umanità, resta un evento. Come resta la certezza che il prodotto è destinato a posizionarsi subito in vetta alle classifiche di vendita.

Il video: croma esplosivo e super dettaglio, nonostante il look molto scuro

Il blu-ray di Eternals targato Walt Disney Studios Home Entertainment riflette per quanto riguarda il video gli elevati livelli di qualità che contraddistinguono il marchio, anche se con alcuni distinguo dovuti principalmente al tipo di girato. Il quadro è nitido e pulito, il dettaglio soddisfa le attese per quanto riguarda i volti, i costumi e i paesaggi, e l'alta definizione si percepisce sempre su tutti i piani, anche nelle tante trasformazioni dei protagonisti, nei raggi di luce e nelle lotte frenetiche con i Devianti. Anche la parte cromatica è molto valida, anche se va detto che il look del film è molto scuro e questo pesa a tratti sulla vivacità dei colori e la brillantezza del quadro, che a volte sembra un po' piatto. In realtà la riproduzione ci pare fedele allo stile del film, che nei momenti tranquilli privilegia tonalità naturali e non urlate.

Una riproduzione che comunque non sembra risentire dell'assenza dell'HDR che è presente sull'edizione 4K: non sappiamo com'è la resa dell'UHD (che è in commercio in edizione steelbook), ma possiamo dire che già qui nel blu-ray si resta subito incantati dalla prima inquadratura del sole splendente con un arancione bello brillante, mentre sta passando il Domo, e poi subito dalla statua rosso rubino di Arishem. Ma anche l'intenso rosso fuoco e la luce di quando Arishem spiega la questione dei celestiali, e ancora la sequenza di ballo di Bollywood che offre grande vivacità cromatica. Inoltre anche nelle scene più scure il dettaglio emerge dalle ombre e ci sono sfumature curate, oltre che un nero profondo. Certo nel complesso è una resa visiva forse meno impressionante di altre, ma bisogna metter in conto proprio la naturalezza dei paesaggi e una tavolozza più piatta rispetto ad altri film, che in apparenza rendono le immagini meno esuberanti.

L'audio: grande spazialità e panning suggestivi, ma i bassi hanno il freno a mano

Sul fronte audio, per l'italiano come da tradizione Disney c'è il Dolby Digital Plus 7.1, mentre la traccia originale beneficia di un più performante DTS-HD Master Audio 7.1. Già la traccia italiana consente comunque un buon coinvolgimento: le scene di azione non mancano di certo, c'è una notevole aggressività nell'asse posteriore che contribuisce a un'ottima spazialità generale e a una resa avvolgente degli effetti sonori, valorizzata da efficaci panning. Purtroppo manca un po' di sprint nei bassi, carenza che del resto va registrata anche nella traccia originale, per il resto più completa per dinamica, spazialità e microdettaglio.

Anche quest'ultima comunque è un po' priva di impatto muscolare nel lavoro del subwoofer, soprattutto quando le azioni sullo schermo in realtà lo richiederebbero. A tratti ha più profondità sui bassi la suggestiva voce di Arishem, resa davvero bene, che gli effetti sonori delle battaglie o dello stesso terremoto che si avverte dopo una decina di minuti, scene nelle quali i bassi sembrano avere quasi il freno a mano. Per il resto la resa della colonna sonora è calda e corposa, e i dialoghi hanno un ottimo timbro.

Gli extra: commento audio e quasi mezz'ora di contributi

Discreto il reparto extra, nel quale oltre a quasi mezz'ora di contributi, troviamo anche il commento audio della regista Chloe Zhao e dei supervisori agli effetti visivi Stephane Ceretti e Mårten Larsson. Le featurette iniziano con Immortalati (11 minuti), un dietro le quinte che esplora i temi del film, la nuova fase dell'Universo Cinematografico Marvel, il nuovo gruppo di eroi, i luoghi delle riprese, la scenografia e altro ancora. A seguire Percorsi di vita (5'), con uno sguardo al cast e le reazioni dei protagonisti quando hanno scoperto di essere parte del film, nonchè lo spirito di squadra che si è creato sul set. Troviamo poi Gag (2' e mezzo) con alcuni momenti divertenti durante le riprese, e infine quattro Scene tagliate (in totale 6'): si tratta di Gravità con una conversazione tra Phastos e Jack, Nostalgia con protagonisti Sprite e Makkari, Film con Gilgamesh e Kingo mentre attraversano il Rio delle Amazzoni, e Chiacchierata, con Sprite che si scontra con Dane a proposito delle sue interazioni con Sersi.